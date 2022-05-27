جلف يوناتيد بطل «دوري الثالثة»

دبي (الاتحاد)



تُوج جلف يونايتد بدرع بطولة النسخة الأولى لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، بعد فوزه على فليتوود يونايتد 3-1 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب ذا سيفينز في دبي.

سجل أهداف جلف يونايتد بونيت بوباي، وسيدرك نانا «هدفين» ، فيما سجل الهدف الوحيد لفليتوود جاك شيلس لاعب جلف بالخطأ في مرماه.

وتأهل جلف يوناتيد على حساب منافسه النجوم في نصف النهائي، بالخسارة 0-1 ذهاباً، والفوز 2-0 في جولة الإياب، في المقابل تأهل فليتوود يوناتيد بتخطيه الدعم الرياضي بالفوز 2-1 ذهاباً وإياباً.

وشارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الثالثة، ضمت إنتر سيتي، الدعم الرياضي، جلف يونايتد، رمال، مدينات، دي جاردنز يونايتد التي لعبت في المجموعة الأولى خلال الدور الأول، وفرق الزمالك، النجوم، الغربية، فليتوود يونايتد، رويال، إيليت فالكونز في المجموعة الثانية.

ويأتي تنظيم دوري الدرجة الثالثة في نسختها الأولى، ضمن رؤية اتحاد الكرة في زيادة وإثراء المنافسات المحلية، من خلال زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة، وتعد المسابقة الوليدة امتداداً لنجاح مسابقة دوري الدرجة الثانية، التي شجعت الفرق على خوض غمار المشاركة في المسابقات الكروية المحلية.