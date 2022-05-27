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«ميل جري» على مسار الفورمولا-1 في احتفالية اليوم العالمي
«ميل جري» على مسار الفورمولا-1 في احتفالية اليوم العالمي
27 مايو 2022 15:15


أبوظبي (الاتحاد)


تنظم حلبة مرسى ياس فعالية عائلية تشجع من خلالها جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي من خلال اختبار قدراتهم البدنية بالجري لمسافة ميل واحد على مسار سباقات الفورمولا-1.
وتقام الفعالية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي احتفاءً باليوم العالمي للجري الذي يصادف مطلع يونيو، حيث يمكن للعائلات وهواة الفعاليات الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية من مختلف المستويات التوجه إلى حلبة مرسى ياس والمشاركة في الحدث والفعاليات الاحتفالية المرافقة له، والتي تتضمن تقديم الجوائز للمشاركين الذي يجتازون المسافة المحددة في أسرع وقت.
وتنطلق فعاليات الحدث ابتداء من السادسة مساء الأربعاء وتستمر لغاية العاشرة مساءً على مسار حلبة مرسى ياس، مقدمًا لجميع المشاركين أمسية مميزة وسط أجواء عائلية حافلة بالمتعة والترفيه. ويدعو المنظمون الراغبون بالمشاركة من جميع الأعمار إلى التوجه إلى حلبة مرسى ياس حيث يمكنهم ممارسة رياضة الجري أو المشي واجتياز أي عدد يرغبون به من اللفات على المسار الواقع في جزيرة ياس والبالغ طوله 5.28 كيلومتر.
كما تفتح الفعالية أبوابها أمام العائلات برفقة الأطفال على العربات، وتستقبل الرياضيين أصحاب الهمم الراغبين بالمشاركة على الدراجات اليدوية، لتوفر الفعالية بأجوائها الاحتفالية فرصة مميزة تحتفي بالرياضة المجتمعية وتؤكد على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي، وتتيح للمشاركين اختبار قدراتهم البدنية أو تحقيق هدفهم اليومي في عدد الخطوات المسجلة.
وبعد أمسية حافلة بالنشاط والمتعة العائلية، يحصل المشاركون هدايا وجوائز حصرية، ويقدم المنظمون شهادات وقمصان تذكارية عند خط النهاية، وكما تتوفر أجهزة احتساب التوقيت للراغبين باختيار قدراتهم على التحمل وخوض حصة تدريبية واختبار قدرتهم على اجتياز المسار في أسرع وقت.

أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
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