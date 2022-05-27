12 فريقاً في بطولة «الروح الإيجابية» لكرة الصالات



دبي (الاتحاد)



نظمت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي بالتعاون مع مركز شرطة البرشاء، ومجلس دبي الرياضي، ومدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء، بطولة كرة القدم للصالات للمدارس الخاصة في نسختها الأولى، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون 10 مدارس للفئتين العمريتين 13 عاماً، و17 عاماً.

وحضر فعاليات البطولة العقيد أحمد عبيد بن حضيبه، رئيس قسم التسجيل الجنائي في مركز شرطة البرشاء، ومحمد بالهول ممثلاً عن مجلس دبي الرياضي، وأسامة عجول المدير العام، وسعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية في البرشاء، والنقيب عوض مبارك، وفاطمة بوحجير من مبادرة الروح الإيجابية.

وفي بطولة الفئة العمرية 17 عاماً، حقق فريق مدرسة دبي الوطنية في البرشاء، المركز الأول، وجاء فريق مدرسة دبي الدولية بالقوز في المرتبة الثانية، فيما حقق فريق المواكب المركز الثالث، وحصل كل من اللاعب حمد قيس على هداف البطولة برصيد 7 أهداف، واللاعب عبدالله حميد على أفضل حارس مرمى، واللاعب مايد محمد أفضل لاعب بالبطولة.

وفي الفئة العمرية 13 عاماً، فاز بالمركز الأول فريق مدرسة الاتحاد الممزر، ثم جاء فريق الأهلية الخيرية دبي بالمركز الثاني، وحققت مدرسة دبي الوطنية في الطوار المركز الثالث، فيما فاز اللاعب عيسي عبدالله من مدرسة الأرقم بكأس أفضل هداف برصيد 4 أهداف، واللاعب راشد البلوشي أحسن حارس مرمى، واللاعب حميد عبدالله أفضل لاعب من مدرسة الاتحاد الممزر.

وشملت البطولة محاضرات نظمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، للتوعية من الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني وأخطار تعاطي المخدرات على المتعاطي وأسرته، إلى جانب التوعية بخطورة القيادة بطيش وتهور.