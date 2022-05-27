«نيشن برايد» يقود طموحات جودلفين في الديربي الإنجليزي



أبوظبي (الاتحاد)



يشارك «نيشن برايد» لجودلفين في الديربي الانجليزي «ديربي ابسوم» المقرر السبت 4 يونيو، ويتطلع المدرب شارلي أبلبي إلى المشاركة مع ثلاثة متسابقين في أشهر تحدي كلاسيكي بالعالم، حيث انضم «نيشن برايد» إلى زملائه «نهاني»، الفائز في سباق بلو راوند التجريبي، و«ولك اوف ستارز»، الوصيف في لنجفيلد ديربي التجريبي.

وحقق «نيشن برايد»، وهو ابن فحل دارلي «تيوفيلو»، تقدماً سريعاً منذ عودته من دبي، حيث فاز بديربي جميرا في ميدان فبراير الماضي، وفي بدايته الأولى في بريطانيا، فاز بسباق نيوماركت ستيكس «قوائم»، لمسافة 2000 متر، بفارق سبعة أطوال رائعة، مما رفع انتصاراته إلى أربعة انتصارات من 5 مشاركات.

وقال ابلبي: «اعتقد بانه يستحق الحاقه بسباق الديربي، ويسعى»نيشن برايد«إلى متابعة حذو الفائزين السابقين في الديربي لصالح جودلفين، عبر»مسار«في (2018) و»أداير«في (2021)، واكتساب الخبرة كسمة قيّمة للسباق الكلاسيكي الذي انطلق لأول مرة في عام 1780، وكان»مسار«في بدايته التاسعة عندما فاز، فيما كان»أداير«في مشاركته الخامسة.» ويعتقد ابلبي أن التجربة هي عامل رئيسي لأي مهر يبلغ من العمر ثلاث سنوات يذهب إلى إبسوم في يوم الديربي:«هناك حشد كبير، ضجة كبيرة من كل ذلك، أشعر أنه يجب أن تتمتع بالخبرة لتستوعبها».

وفي يوم الديربي، سيخوض «نيشن برايد» سباقه السادس، بينما سيواجه «ناهاني» ابن «فرانكل» بدايته للمرة الخامسة في مسيرته، كما سيخوض «ولك اوف ستارز» ابن «دباوي» مسيرته الخامسة.