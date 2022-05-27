«ميتاكون» يطلق أول بطولة إلكترونية متعددة الألعاب



دبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد الرياضات الإلكترونية أول بطولة للرياضات الإلكترونية متعددة الألعاب والقائمة على البلوك تشين، وذلك على هامش معرض ميتاكون المتخصص بالثقافة الشعبية والذي سيُقام في قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي 28 و29 مايو الجاري، وتتنافس في البطولة 8 روابط عالمية وتشمل ألعاب مثل أكسي إنفينيتي وثيتان أرينا وسبايدر تانكس، مع تخصيص جوائز نقدية إجمالية بقيمة 50 ألف دولار وتشمل قائمة الألعاب الأخرى علامات مثل فايت ليجيندز وميدابوتس وسويفت بلو آوت، والتي ستشهد تنظيم بطولات مصغرة ومجتمعية تجري على هامش فعالية ميتارينا.

يهدف المعرض لتحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي كما يكشف عن أحدث الحلول التكنولوجية في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين والرياضات الإلكترونية والرموز غير القابلة للاستبدال والفنون والترفيه.

ويُمثل المعرض المنصة المثالية لجميع المبتدئين في عالم البلوك تشين، ويُعتبر تحدي ميتافاتور أحد أبرز الفعاليات على أجندة المعرض، وهو مسابقة متفردة لاستعراض الأفكار الرائدة والمنصة الأولى من نوعها للمبتكرين في مجال الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال والألعاب الإلكترونية وجوائزه تشمل 75 ألف درهم ومجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال وخدمات الدعم والتوجيه والتواصل مع المستثمرين وغيرها.

ويشارك عبدالرحمن محمد، أحد رواد الرياضات الإلكترونية وعضو اتحاد الرياضات الإلكترونية، في تأسيس معرض ميتاكون والذي أكد أن التكنولوجيا المتقدمة تتطور بوتيرة متسارعة، وأدركنا وجود سوق ضخمة وواعدة من عشاق الثقافة الشعبية بما في ذلك اللاعبين والفنانين والعاملين في مجال الترفيه، والذين يتطلعون لبدء تعلم تقنية بلوك تشين واعتمادها، ولكنهم لا يجدون السبيل المناسب.

ويشارك في معرض ميتاكون مجموعة واسعة من المهتمين بهذه التقنيات على اختلاف مستوياتهم، من المبتدئين وصولاً إلى الخبراء المتخصصين بالقطاع، والذين يتطلعون للقاء والتواصل وتحقيق التقدم في هذا المجال، ونسعى لنقدم منصة تتيح للجميع المشاركة والتعلم وتبادل الخبرات وتحقيق النمو كمجتمع متكامل في هذا القطاع المذهل وسريع النمو".