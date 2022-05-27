مصر والعراق تحققان أول فوز للعرب في «دولية» فزاع للريشة الطائرة



دبي (الاتحاد)



حققت مصر والعراق أول فوز للعرب في«دولية» فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، ونجحت المصرية شيماء عبد اللطيف في اليوم الثالث للبطولة في اصطياد عصفورين بحجر واحد متذوقة حلاوة فوزها الأول حينما عبرت الأسترالية بيري مالبورج في فردي السيدات على الكراسي المتحركة بنتيجة 2/صفر لتحجز مقعدها في ربع النهائي كأول العرب المتأهلين إلى دور الثمانية لتلاقي الألمانية الكي روجن اليوم.

كما فاز العراقي أشرف حسن على نظيره الهندي ركيش في مسابقة فردي الوقوق السفلي «3»، حيث يشارك المنتخب العراقي لأول مرة في بطولة فزاع بعد استحداث اللعبة.

من ناحيته أعرب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن سعادته بمشاهدة هذا الحدث العالمي الذي يستقطب نخبة من الابطال البارالمبين مبينا أن رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة تحظى باهتمام «القيادة الرشيدة» لتحقق نجاحات كبيرة على طافة الأصعدة.

وأثنى على جهود اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي مدير الحدث في تنظيم بطولات فزاع، مبينا أن تسابق الأبطال العالمين للمشاركة في البطولات لم يأت من فراغ حيث بات هذا الحدث رقما مهما في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

وقال: إن نجاح أبناء الإمارات في تنظيم مثل هذه البطولات العالمية يعكس قدرتهم وامكاناتهم الكبيرة في الوصول بهذه الأحداث الرياضية المهمة إلى آفاق النجاح الذي ننشده جميعا وخاصة أن البطولة تعتبر منصة تخدم فئة رئيسية في المجتمع.

وأشار إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظل يحرص على مشاركة أصحاب الهمم في فعالياته البحرية في إطار التعاون المشترك مع نادي دبي لأصحاب الهمم والتي حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها.