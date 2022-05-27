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سالم عبد الرحمن يتصدر «ماسترز الأذكياء»
سالم عبد الرحمن يتصدر «ماسترز الأذكياء»
27 مايو 2022 12:53

 
الشارقة (الاتحاد)


افتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة منافسات الجولة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة في مجموعها 60 ألف دولار.
شهد الافتتاح كيريسان اليامجانوف رئيس الاتحاد الدولي للسابق للشطرنج وسامي السفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج.
وعبّر الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عن سعادته بالتواجد في النسخة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، مشيدا بالتنظيم الرائع للمنافسات، والحضور المميز للاعبين من مختلف دول العالم، وأشاد سعادته بالنقلة النوعية التي يشهدها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على صعيد تنظيم البطولات الدولية والمنافسات العالمية.
وتصدّر الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن سلّم الترتيب العام للبطولة بعد أن نجح في الجولة السادسة في تخطي عقبة الايراني أمين طبطبائي بطل النسخة السابقة ليرفع رصيده من النقاط الى 5 بواقع 4 انتصارات وتعادلين فيما ألحق الروماني العنيد الأستاذ الدولي الكبير دانييل بوجدان الخسارة الأولى بالمتصدر الهندي أباجيت جوبتا وذلك خلال المواجهة التي جمعتهم على الطاولة الأولى ليتوقف رصيد الهندي عند 4.5 نقطة ويرتفع رصيد الروماني الى 5 نقاط وتمكن بطل العالم للشطرنج السريع الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف من الظفر بنقطة المباراة على حساب الأرميني مانويل بيتروسيان ليصبح في جعبته 5 نقاط أيضاً وتقاسم التركي الأستاذ الدولي الكبير مصطفى يلماز نقطة المباراة مع الأرميني هايك مارتوروسيان وتعادل الايراني ايداني بويا مع الروسي أليكسي سارانا وتعادل سعيد اسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة مع المصري علي فرحات.
فيما افتتح كريسان اليامجانوف رئيس الاتحاد الدولي السابق للشطرنج ولويس نيكوبي رئيس الاتحاد الافريقي للشطرنج مجريات الجولة السادسة من بطولة التحدي الدولية بنسختها الثانية والتي ينظمها النادي تزامناً مع بطولة الماسترز، ويشارك فيها 60 لاعباً دولياً وتهدف الى تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين وحضر الافتتاح سعادة ماكرو بولس رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للشطرنج.

الشارقة
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
الشطرنج
سالم عبدالرحمن
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