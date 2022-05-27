ريال مدريد «4 من 8» أمام ليفربول!



باريس (أ ف ب)

أحرز ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي اللذان يلتقيان غداً «السبت» في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 19 لقباً معاً في المسابقة القارية الأولى، 13 لريال «رقم قياسي» و6 لليفربول، وتواجها سابقاً ثماني مرات، بحيث كانت الغلبة لريال أربع مرات مقابل ثلاث لمنافسه.

فاز ليفربول في أول ثلاث مواجهات، ثم ريال أربع مرات متتالية، قبل أن تنتهي الأخيرة بينهما بالتعادل، فيما التقيا مرتين في المباراة النهائية، فابتسمت 1981 لليفربول و2018 لمدريد.



ليفربول - ريال مدريد 1-صفرنهائي 27 مايو 1981



سجّل الظهير ألن كينيدي هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 81 من المباراة التي أقيمت في باريس على ملعب بارك دي برانس، ليصبح بوب بايزلي أول مدرّب يحرز ثلاثة ألقاب مع ناد واحد. يتذكر كينيدي «كانت العودة لا تصدّق، كان الأحمر والأزرق في كل مكان، لأن مشجعي ايفرتون «الغريم في مدينة ليفربول» جاؤوا لتشجعينا»، أحرز ليفربول لقبه القاري الثالث في خمسة مواسم، وأُجبر ريال على الانتظار حتى 1998 ليحرز لقبه السابع على حساب يوفنتوس الإيطالي.



ريال مدريد - ليفربول صفر-1ذهاب دور الـ16، 25 فبراير 2009



ترجم الإسرائيلي يوسي بنعيون ركلة حرة للبرازيلي فابيو أوريليو في شباك الحارس إيكر كاسياس في الدقيقة 82، ليحصد ليفربول فوزاً خلافاً لمجريات اللعب.



ليفربول - ريال مدريد 4-صفر إياب دور الـ16، 10 مارس 2009



أدار العائد ستيفن جيرارد العرض في معقل ليفربول أنفيلد، مسجلاً في الشوطين، بعد افتتاح المهرجان الرباعي النظيف من الإسباني فرناندو توريس، قبل أن يضيف الإيطالي أندريا دوسّينا الرابع، قال مدرب ريال مدريد خواندي راموس «كان ليفربول جيداً بما فيه الكفاية».



ليفربول - ريال مدريد صفر-3دور المجموعات، 22 أكتوبر 2014



حقق ريال مدريد فوزاً طال انتظاره على ليفربول بثلاثية نظيفة سُجّلت في الشوط الأول عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة «2»، فيما ساعد الفريق الإنجليزي حارسه البلجيكي سيمون مينيوليه على الحد من الإضرار.



ريال مدريد - ليفربول 1-صفردور المجموعات، 4 نوفمبر 2014



ألحق بنزيمة ضرراً إضافياً بليفربول في الشوط الأول من مباراة الردّ، ليضمن «الملكي» بطاقة التأهل إلى دور الـ16 قبل جولتين على ختام دور المجموعات، أما ليفربول الذي برز في صفوفه مينيوليه مرّة جديدة، فقد أقصي ثالثاً وراء بازل السويسري.



ريال مدريد - ليفربول 3-1نهائي 26 مايو 2018



سجل البديل الويلزي جاريث بيل هدفين في نهائي كييف، أولهما من كرة مقصية رائعة نافست جمالية هدف الفرنسي زين الدين زيدان لريال في نهائي 2002 ضد باير ليفركوزن الألماني. أما بنزيمة، فقد افتتح التسجيل مجدداً، قبل أن يعادله السنغالي ساديو مانيه، لكن ليفربول مني بضربة كبيرة بعد خروج نجمه المصري محمد صلاح مصاباً بكتفه بعد احتكاك قوي من قبل المدافع سيرخيو راموس.

ريال مدريد - ليفربول 3-1ذهاب ربع النهائي، 6 أبريل 2021



ضرب البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسنسيو قبل استراحة الشوطين، ليسلك ريال طريق نصف النهائي، وبرغم تقليص صلاح النتيجة «من تسديدتهم الوحيدة في الشوط الثاني» بحسب زيدان مدرب الريال، أعاد فينيسيوس الفارق إلى هدفين، أقر ظهير ليفربول الاسكتلندي أندرو روبرتسون «لم نكن نستحق شيئاً».



ليفربول - ريال مدريد صفر-صفر إياب ربع النهائي، 14 أبريل 2021



قدّم ريال مدريد أداء دفاعياً مرموقاً في مباراة الرد في «أنفيلد»، وكان بنزيمة قريباً من كسر التعادل لكن كرته ارتدت من القائم. قال لاعب وسط ريال البرازيلي كازيميرو «لم نسترح على أمجادنا وهذا ما حسم الأمور في نهاية المطاف».