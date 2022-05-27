بيريسو مدرباً لمنتخب تشيلي



سانتياجو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني إدواردو بيريسو خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي المستقيل من منصبه عقب الفشل في التأهل إلى «مونديال 2022».

وترك لاسارتي، المدرب السابق للنادي الأهلي المصري والوصل الإماراتي، منصبه بعد 15 شهراً على رأس الإدارة الفنية لتشيلي التي أنهت التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز السابع.

وقال رئيس الاتحاد التشيلي بابلو ميلاد على حسابه على تويتر «لدينا مدرب، إنه إدواردو بيريسو المعروف في كرة القدم التشيلية ولديه خبرة دولية واسعة».

وسبق لبيريسو «52 عاماً» العمل في الإدارة الفنية للمنتخب التشيلي، عندما شغل منصب المدرب المساعد لمواطنه مارسيلو بيلسا بين 2007 و2010، في أول تجربة تدريبية له بعد اعتزاله اللعب.

شغل مركز قلب الدفاع في مسيرته الكروية وخاض 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وكان مرتين ضمن تشكيلة منتخب بلاده في كوبا أميركا، على الرغم من أنه لعب مباراة واحدة فقط.

لعب لفرق نيولز أولد بويز وريفر بلايت وأطلس جواد الاخارا المكسيكي ومرسيليا الفرنسي وسلتا فيجو وقادش الإسبانيين.

حقق نجاحاً كبيراً في محطته التدريبية في تشيلي، حيث قاد فريق سي دي أوهيجينس إلى اللقب الأول في تاريخه «البطولة الافتتاحية»، في عام 2013 بعدما قاده الى المركز الثاني في العام السابق «2012».

درب في إسبانيا بين 2014 و2018 قبل أن يتولى قيادة منتخب الباراجواي في 2019.

درب الباراجواي في نسختين من كوبا أمريكا قبل أن يُقال من منصبه في أكتوبر 2021 بعد الخسارة أمام بوليفيا صفر-4 في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.