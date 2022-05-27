يان كريتسن ينضم إلى «دراجات الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



ضم فريق الإمارات الدراج السويسري الشاب يان كريستن «17 عاماً»، حتى عام 2027، ينحدر كريستن من منطقة أرجاو، ونجح رغم صغر سنه في حصد إنجازات بارزة في مسيرته التي ما زالت في بداياتها، إذ فاز باللقب الوطني في عدد من فئات رياضة الدراجات، بما في ذلك لقب سويسرا لسباقات الدراجات على المضمار، وسباقات السايكلو-كروس، فضلاً عن بطولتي السباقات ضد الزمن وسباقات التسلق، كما أنه يحمل لقب بطل العالم الحالي لرياضة السايكلو-كروس لليافعين، بعد فوزه المستحق في فاييتفيل في أميركا.

وتربط بين كريستن وفريق الإمارات علاقات قوية، إذ يشارك حالياً في السباقات ضمن «فريق بوجي» تحت إشراف نجم فريق الإمارات تادي بوجاتشار، ويواصل كريستن خوض السباقات والمشاركة في التدريبات مع الفريق بهدف الانتقال إلى تشكيلة فريق الإمارات المحترفة في الأعوام المقبلة.

ويتمثل الهدف من «فريق بوجي» في تطوير الشباب ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع، فضلاً عن الاستمتاع بوقتهم على الدراجة، ويضم الفريق أكثر من 150 دراجاً، وحظي مؤخراً برعاية فريق الإمارات، ما يوفر له فرصة النمو وتعزيز مكانته في رياضة الدراجات. ويعمل «فريق بوجي» كبرنامج لاستكشاف المواهب في سلوفينيا وجميع أنحاء أوروبا، الأمر الذي يزوِّد فريق الإمارات بمجموعة واسعة من المواهب، وتوفير فرص فريدة للدراجين الطموحين.

وعن انضمام كريستن، قال ماورو جيانيتي، المدير والرئيس التنفيذي لفريق الإمارات: يسرنا الترحيب بالدراج يان كريستن في فريقنا، ويتمتع يان بموهبة مميزة، وعلى ثقة بأنه يتمتع بالمهارات والإمكانات اللازمة ليكون دراجاً ناجحاً في الفريق، وفي البداية، ينصب تركيزه على استكمال دراسته، ويعمل على تطوير نفسه تدريجياً بمرور الوقت، ليتمكن من الانتقال إلى السباقات الاحترافية، لن نقوم بتحديد موعد لهذا الانتقال، إذ نحرص في الفريق على منحه الوقت الكافي لتطوير إمكاناته المميزة، وما زال يان يافعاً جداً، لذا نعمل على تزويده بالدعم والمساعدة بوتيرة تناسب سنَّه الصغير.

وأضاف: ينحدر يان من عائلة طيبة أعرفها بشكل شخصي منذ سنوات عديدة، وهو تلميذ المدرِّب المرموق برونو ديتهلم الذي يواصل تدريبه والعمل بشكل وثيق معه، ونتطلع إلى مشاهدته نمو ويتطور على المستويين الشخصي والرياضي.

من جانبه، قال يان كريستن: يسرني أن أحظى بفرصة توقيع عقد مع فريق الإمارات، وتربطني علاقات وثيقة بالفريق، واستمتعت بصحبة الجميع في الفريق منذ اللحظات الأولى بفضل الأجواء الودية التي تسود بينهم، ويمكنني أن أعدّ نفسي دراجاً شاملاً، إذ أتمتع بمهارات تناسب مختلف تخصصات وفئات رياضة الدراجات، وأحبُّ أن أتحدى نفسي في سباقات الطرق والمضمار وغيرها من السباقات، لكنني أفضل السايكلو-كروس والسباقات الجبلية، وآمل أن أتمكن من تطوير مهاراتي للجمع بينهما في السنوات المقبلة مع الفريق، ويتمثل هدفي الأول في مواصلة الاستمتاع برياضة الدراجات، ومواصلة التعلم وتطوير مهاراتي بشكل دائم، وأشعر أن فريق الإمارات هو المكان الأمثل لتحقيق ذلك.