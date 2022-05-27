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الرياضي
الجنيبي يهنئ العين
الجنيبي يهنئ العين
27 مايو 2022 10:51

دبي (الاتحاد)
رفع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، النائب الثاني لرئيس نادي العين، النائب الثاني لرئيس مجلس الشرف، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، ولجميع منتسبي وجماهير نادي العين، بمناسبة تتويجهم بلقب «دوري أدنوك للمحترفين».
وتقدم الجنيبي بالتهنئة لجميع أفراد الأسرة الرياضية، على نجاح موسم 2021-2022 لمسابقات المحترفين، وجاء مسك الختام بتتويج العين بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي جاء حافلاً بالإثارة والتشويق طوال مبارياته الـ 182، التي شهدت تسجيل أكثر من 500 هدف، وبأرقام فنية تعكس التطور المستمر، والعمل الذي تقوم به شركات كرة القدم، من أجل الارتقاء بكرة القدم الإماراتية.
وأشار الجنيبي إلى أن مسابقات المحترفين جاءت جميعها على قدر التطلعات، سواء في كأس رابطة المحترفين، أو كأس السوبر، وذلك مع سعينا الدائم لمضاعفة الجهود، والارتقاء بمستوى التحضيرات التنظيمية والإدارية، للوصول إلى المعادلة المتكاملة، التي تعزز مكانة كرة القدم، بوصفها أكثر من مجرد رياضة، ولكن أداة قادرة على التأثير في المجتمع بشكل إيجابي وبنّاء، وهو ما جعلنا نسهم بإطلاق مبادرات متعددة على مدار الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
رابطة دوري المحترفين
العين
عبدالله الجنيبي
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