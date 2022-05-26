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الرياضي
إيريك: حققت أحلامي مع «الزعيم» وأنا «ابن النادي»
إيريك جورجينس
27 مايو 2022 01:48

العين  (الاتحاد)

أكد البرازيلي إيريك جورجينس، أنه حقق المطلوب من بداية مسيرته مع العين، في الموسم الثاني الذي يدافع فيه عن مسيرته مع «البنفسج»، لافتاً إلى أنه كان متعطشا للفوز بالألقاب مع «الزعيم»، وهو ما حدث بالفعل هذا الموسم، بعودة النادي إلى التتويج بلقب الدوري، بالإضافة إلى حصد لقب كأس رابطة المحترفين، ما يترجم مسيرة متميزة قدمها الفريق، ويعكس التضحيات الكبيرة التي بذلها الجميع، بهدف إسعاد جماهير النادي. وأضاف: كنت سعيداً بتلقي العديد من العروض، في فترة قصيرة للغاية قبل عامين، وكانت هناك عروض سعودية وآخر آسيوي، بخلاف مفاوضات من أحد أندية الوسط بالدوري في البرتغال وبلجيكا، إلا أن عرض العين قائم على أساس البناء للمستقبل ومشروع أكبر من مجرد انتقال لمدة عام أو عامين.
وقال: أسرتي نصحتني باختيار عرض العين، خاصة أن هدفي هو المنافسة على الألقاب، وليس اللعب في أندية الوسط أو القاع، في أي دوري حول العالم، وهو ما تحقق بالفعل بعد العام الأول لي في العين، حيث شهد الموسم الجاري حصد الألقاب.
وكان العين قد تعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي قادماً من إنترناسيونال، بعقد يمتد 3 مواسم، ولا يزال هناك عام آخر في العقد، إلا أن الإدارة قررت الإبقاء على اللاعب الذي قدم أداءً متميزاً ووصل إلى النضج الفني اللافت الذي جعله أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة «الزعيم»، ويتوقع أن تقدم له الإدارة عرضاً للتجديد لمدة 4 مواسم مقبلة.
وعن الانضمام إلى العين وطموحاته الفترة المقبلة، قال: أعتبر نفسي ابناً للنادي، والعلاقة مع العين أكبر من العقود، وبالتأكيد سأكون فخوراً إذا بقيت لأطول فترة ممكنة في مسيرتي، بل مستعد للتوقيع على «بياض» لـ «الزعيم»، وأنا سعيد هنا، وعلاقتي قوية للغاية بالجميع، وأشعر بأننا أسرة واحدة كبيرة، حيث تتوافر كل عوامل النجاح في «قلعة الزعيم».

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