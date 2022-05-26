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الرياضي
محمد أحمد: تحديات هائلة في المرحلة المقبلة
محمد أحمد
27 مايو 2022 01:46

العين  (الاتحاد)

أكد محمد أحمد مدافع العين، أن الفريق يستحق التتويج بلقب الدوري، والذي جاء ليترجم مسيرة متميزة على مدار الموسم، كان فيها متصدراً للترتيب من الجولة الأولى وحتى الأخيرة، وأوضح أن المرحلة المقبلة تضع «الزعيم» أمام تحديات هائلة، خاصة أن عودة العين تجعل جميع الأندية تواجهه الموسم المقبل، بمزيد من التحفز لأنها تلتقي الفريق البطل، وسيكون هدفها دائماً هو الفوز عليه وعرقلة مسيرته، بجانب وجود فرق أخرى تسعى للمنافسة بقوة على الألقاب، منها الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والوحدة.
وقال: ما تحقق بمثابة الإنجاز المستحق للعين، لأنه امتلك الأفضلية طوال الموسم، بفضل الروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون، والرغبة الكبيرة التي كانت حاضرة من أجل إسعاد الجماهير العيناوية، والعودة إلى منصات التتويج بعد غياب.
وأضاف: المطلوب الآن هو نسيان ذلك، والنظر إلى المستقبل، نعم من حق جماهير «الزعيم» أن تفرح، ولكن يفكر اللاعبون في القادم لأن طموحنا الدائم هو الاستمرار على منصات التتويج، والمواصلة على ما تم بناؤه بالفعل.

محمد أحمد
العين
دوري أدنوك للمحترفين
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