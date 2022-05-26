الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
لابا كودجو.. «القناص الأول»
لابا كودجو
27 مايو 2022 01:54

العين (الاتحاد)

حسم العين لقب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 57 هدفاً، زار بها شباك المنافسين، وشهدت مسيرة «الزعيم»، مشاركة عدد كبير من اللاعبين في إحراز الأهداف، وضمت القائمة 10 لاعبين، منهم «الرباعي الأمامي» لابا كودجو «26 هدفاً»، وسفيان رحيمي «8 أهداف»، وكرستيان جوانكا «8 أهداف» وكايو كانيدو «4 أهداف».
فيما تمكن 6 لاعبين مدافعين من هز الشباك، ما يعكس فلسفة الجهاز الفني، والطريقة الفنية التي أدى بها «الزعيم» خلال الموسم، واعتمدت على القادمين من الخلف في بعض المباريات، وخلخلة دفاع المنافسين، وشغلهم بالرباعي الهجومي «لابا وجوانكا ورحيمي وكايو»، ومن ثم تحرير بعض عناصر التشكيلة للتقدم إلى الأمام وهز الشباك.
المدافعون الستة أصحاب الأهداف في تشكيلة «البنفسج» هذا الموسم، هم: كوامي «3 أهداف»، أحمد برمان «3 أهداف»، مقابل هدف لكل من رفائيل بيريرا، ياسين مرياح، دانيلو أربوليدا وإيريك.
ويعتمد العين على طريقتي 4-2-3-1 و4-3-3، كما يحرر الجهاز الفني بعض اللاعبين في الوسط والدفاع للتقدم إلى الأمام لتشكيل الضغط على المنافسين، خاصة آلية الضغط العالي من وسط ملعب المنافس، أو عند تنفيذ الركنيات والكرات الثابتة، ما يعزز التواجد الهجومي للعين أغلب فترات المباراة، وخلال أغلب مباريات الموسم الجاري.
وكان لظاهرة «القادمين من الخلف» في العديد من المباريات، الدور الحاسم، خاصة أربوليدا الذي تألق هذا الموسم، رغم أنه الوافد الأحدث في تشكيلة «البنفسج»، وحل خلال الانتقالات الشتوية في ديسمبر الماضي، ولكنه نجح في أن يترك بصمة متميزة على أدائه وتحول إلى مدافع أساسي في تشكيلة ريبروف، والأمر نفسه ينطبق على المدافع كوامي أتون، الذي يسير بخطى ثابتة مع «الزعيم» منذ بداية الموسم، وكذلك الأمر بالنسبة لرفاييل، الذي يواصل تقديم مستويات لافتة، ويقدم نفسه كأحد أبرز الأسماء في تشكيلة الفريق المتوج بلقب الدوري هذا الموسم.
ويعكس هذا الفكر الفني للمدرب ريبروف، استمرار تمسكه بفلسفة «الهجوم الشامل» الذي ميز العين، ومكنه من الحسم أمام أقوى الفرق المحلية هذا الموسم، وصنع شخصية وهوية فنية للفريق، استطاع أن يفرضها على شتى المدارس التدريبية التي واجهها خلال طريقه نحو التتويج باللقب.
وبعيداً عن أنه الهداف الأول لفريق العين والدوري، فإن لابا كودجو شارك مع الفريق في 22 مباراة أساسياً على مدار الموسم خلال البطولة.  

العين
دوري أدنوك للمحترفين
لابا كودجو
آخر الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©