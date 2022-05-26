لابا كودجو.. «القناص الأول»

العين (الاتحاد)

حسم العين لقب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 57 هدفاً، زار بها شباك المنافسين، وشهدت مسيرة «الزعيم»، مشاركة عدد كبير من اللاعبين في إحراز الأهداف، وضمت القائمة 10 لاعبين، منهم «الرباعي الأمامي» لابا كودجو «26 هدفاً»، وسفيان رحيمي «8 أهداف»، وكرستيان جوانكا «8 أهداف» وكايو كانيدو «4 أهداف».

فيما تمكن 6 لاعبين مدافعين من هز الشباك، ما يعكس فلسفة الجهاز الفني، والطريقة الفنية التي أدى بها «الزعيم» خلال الموسم، واعتمدت على القادمين من الخلف في بعض المباريات، وخلخلة دفاع المنافسين، وشغلهم بالرباعي الهجومي «لابا وجوانكا ورحيمي وكايو»، ومن ثم تحرير بعض عناصر التشكيلة للتقدم إلى الأمام وهز الشباك.

المدافعون الستة أصحاب الأهداف في تشكيلة «البنفسج» هذا الموسم، هم: كوامي «3 أهداف»، أحمد برمان «3 أهداف»، مقابل هدف لكل من رفائيل بيريرا، ياسين مرياح، دانيلو أربوليدا وإيريك.

ويعتمد العين على طريقتي 4-2-3-1 و4-3-3، كما يحرر الجهاز الفني بعض اللاعبين في الوسط والدفاع للتقدم إلى الأمام لتشكيل الضغط على المنافسين، خاصة آلية الضغط العالي من وسط ملعب المنافس، أو عند تنفيذ الركنيات والكرات الثابتة، ما يعزز التواجد الهجومي للعين أغلب فترات المباراة، وخلال أغلب مباريات الموسم الجاري.

وكان لظاهرة «القادمين من الخلف» في العديد من المباريات، الدور الحاسم، خاصة أربوليدا الذي تألق هذا الموسم، رغم أنه الوافد الأحدث في تشكيلة «البنفسج»، وحل خلال الانتقالات الشتوية في ديسمبر الماضي، ولكنه نجح في أن يترك بصمة متميزة على أدائه وتحول إلى مدافع أساسي في تشكيلة ريبروف، والأمر نفسه ينطبق على المدافع كوامي أتون، الذي يسير بخطى ثابتة مع «الزعيم» منذ بداية الموسم، وكذلك الأمر بالنسبة لرفاييل، الذي يواصل تقديم مستويات لافتة، ويقدم نفسه كأحد أبرز الأسماء في تشكيلة الفريق المتوج بلقب الدوري هذا الموسم.

ويعكس هذا الفكر الفني للمدرب ريبروف، استمرار تمسكه بفلسفة «الهجوم الشامل» الذي ميز العين، ومكنه من الحسم أمام أقوى الفرق المحلية هذا الموسم، وصنع شخصية وهوية فنية للفريق، استطاع أن يفرضها على شتى المدارس التدريبية التي واجهها خلال طريقه نحو التتويج باللقب.

وبعيداً عن أنه الهداف الأول لفريق العين والدوري، فإن لابا كودجو شارك مع الفريق في 22 مباراة أساسياً على مدار الموسم خلال البطولة.