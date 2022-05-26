من ربيع إبراهيم إلى لابا كودجو.. «نجوم لامعة» في ذاكرة «الزعامة»

معتصم عبدالله (دبي)

تزخر ذاكرة العين في مشواره «الذهبي» نحو اكتمال «بدر» ألقابه مع «درع الدوري»، والمستمرة على مدار أكثر من 4 عقود، بالعشرات من الأسماء و«النجوم اللامعة» التي أسهمت في تواصل إنجازات «رحلة الأجيال» مع لقب الدوري لـ «زعيم كرة الإمارات».

ويحكي التاريخ «العيناوي» عن مجموعة من النجوم والأبطال من اللاعبين المواطنين والأجانب، كان لهم «القدح المعلى» في رحلة معانقة الألقاب، بدايةً من اللقب الأول موسم 1976- 1977، والذي رفعه ربيع إبراهيم أول كابتن يُتوج مع العين باللقب، وصولاً إلى جيل «اللقب الرابع عشر»، والذي ضم بدوره مجموعة من النجوم بقيادة التوجولي لابا كودجو «هداف الدوري».



ربيع إبراهيم 1976- 1977

وضع ربيع إبراهيم اسمه في قائمة نجوم التاريخ العيناوي، كأول قائد يحمل لقب الدرع مع العين، حيث تقلد شارة قيادة الفريق الذي ضم وقتها عدداً من الأسماء المتميزة أمثال التونسي محيي الدين هبيطة، وفايز سبيت، وعلي سعيد، وجاسم الظاهري.



عبدالحميد المستكي 1980- 1981

انتظر زملاء عبدالحميد المستكي اليوم الأخير من عمر سباق الدوري لحسم اللقب الثاني في تاريخ النادي بفارق نقطة عن منافس «الزعيم» المباشر فريق النصر «الوصيف»، وجاء حسم اللقب بفوز العين على الوصل 4-0



أحمد عبدالله 1983- 1984

لم ينتظر «العيناوية» كثيراً لمعانقة «الدرع الثالث»، وبهدف «الغزال» أحمد عبدالله في شباك الشارقة ضمن الجولة الأخيرة، ليحسم «الزعيم» اللقب، وتُوج أحمد عبدالله بلقب هداف الدوري برصيد 20 هدفاً.



سيف سلطان 1992- 1993

للمرة الثانية جمع العين بين لقب الدوري ولقب الهداف بتتويج سيف سلطان بلقب الهداف برصيد 21 هدفاً، غير أن الفوز باللقب الرابع، جاء بعد انتظار استمر 8 مواسم، ونجح «الزعيم» في ذلك الموسم حسم اللقب قبل جولتين على الختام.



محمد عبيد حمدون 1997-1998

إلى جانب كوكبة من نجوم العين، أمثال حميد فاخر، وهلال سعيد، وسالم جوهر، وسيف سلطان، وغريب حارب، وفهد علي، وسلطان راشد، تُوج العين بلقب الدوري الذي أقيم على مرحلتين، ورفع محمد عبيد حمدون قائد الفريق «الدرع».



ماجد العويس 1999- 2000

على موعد مع آخر ألقاب القرن العشرين، ظفر العين بدرع الدوري للمرة السادسة في تاريخه، وبفارق نقطة عن منافسه النصر «الوصيف» برصيد 46 نقطة، وتُوج باللقب مع جيل متميز، برز من بينهم عدد من النجوم أمثال ماجد العويس.



سالم جوهر 2001-2002

لأنه «الزعيم» بات العين أول نادٍ يُتوج بلقب الدوري في 7 مناسبات، وحصد الدرع برصيد 47 نقطة، مع مجموعة من النجوم أمثال المتألق سالم جوهر تحت قيادة المدرب البوسني جمال حاجي.



فهد علي 2002- 2003

للموسم الثاني على التوالي، نجح زملاء فهد علي في اعتلاء منصة التتويج المحلي، بلقب الدوري الثامن في تاريخ النادي، قبل أن يحقق الإنجاز الأهم في تاريخ الأندية الإماراتية، بحصد لقب دوري أبطال سيا 2003



غريب حارب 2003- 2004

بتتويجه بلقب موسم 2003- 2004، احتفظ العين مع نجومه أمثال غريب حارب بـ «درع الدوري» للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز رائع لجيل أكثر تميزاً.



علي الوهيبي 2011- 2012

مجدداً عاد «الزعيم» إلى منصته المحببة، للتتويج بلقب الدوري «العاشر»، مع مجموعة أخرى من نجوم الفريق، برز بينهم علي الوهيبي بجانب القائد «العائد» لناديه العين هلال سعيد.



أساموه جيان 2012- 2013

في موسمه الثاني على التوالي مع «الزعيم» جمع الغاني أساموه جيان بين لقبي الدوري ولقب الهداف، بعدما سجل 22 هدفاً في رحلة التتويج بالدرع العاشر، قبل أن يعود ويسجل 31 هدفاً في الموسم التالي أسهمت في التتويج.



هلال سعيد 2014- 2015

على غرار العديد من نجوم «الزعيم»، بات من المألوف مشهد رفع هلال سعيد درع الدوري مع «الزعيم»، حينما تُوج باللقب الثاني عشر في تاريخ «البنفسج»، وتربع العين على الدوري وقتها برصيد 60 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه الجزيرة «الوصيف».



ماركوس بيرج 2017-2018

بعد أحمد عبدالله وسيف سلطان وجيان وغيرهم، جاء الدور على المهاجم السويدي ماركوس بيرج، ليجمع بين مجد التتويج بدرع الدوري للمرة الـ 13 في تاريخ العين، وتتويجه الشخصي بلقب الهداف برصيد 25 هدفاً.



لابا كودجو 2021-222

أكد التوجولي لابا كودجو على الارتباط المباشر لهداف العين مع لقب الدوري، بعدما اقترن الإنجاز الشخصي للمهاجم المتألق بنيله «الحذاء الذهبي»، بالإنجاز الأكبر لناديه في التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 14 ليكمل بدر إنجازات «الزعيم».