برعاية «أم الإمارات».. 100 لاعبة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، أطلقت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية النسخة الرابعة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات التي ستقام في مقر نادي أبوظبي للسيدات في الساعة الخامسة مساء الغد بمشاركة 100 لاعبة أبرزهن حاملات لقب أستاذ دولي كبير مثل: ماريا كيفوركيان من ارمينيا، ومهري جولدييفا تركمانستان، ألينا نيكروزوفا من أوكرانيا، الكسندرا جريشنا من روسيا بالإضافة إلى نخبة لاعبات الدولة أبطال الفئات السنية، واللاعبات الدوليات المقيمات في الإمارات، ومن المقرر أن تتبع البطولة النظام السويسري المتمثل بسبع جولات من نظام اللعب الخاطف، ويشارك بها متسابقات من جميع الجنسيات بدءاً من عمر 7 سنوات.

وقدمت أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، الشكر والتقدير إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات على دعمهما المستمر ورعايتهما الحثيثة للمرأة بمختلف المجالات عن طريق إتاحة الفرصة لها للمشاركة والانخراط في الأنشطة الرياضية والمجتمعية وتعزيز نجاحاتها وتفوقها عبر إقامة نسخ سنوية لهذه الأحداث والبطولات التنافسية وتمكين مشاركة المرأة بها، مؤكدة أن تنظيم النسخة الرابعة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف للسيدات دليل على احترافية فريق العمل من منظمين ورعاة ومشرفين، وهو أيضاً امتداد للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وتابعت أمل العفيفي: «يهدف هذا الحدث إلى تعزيز نشر ثقافة الشطرنج والمساهمة في تطويرها وتعزيز مشاركة المجتمع فيها حيث تمكّنت المرأة في مجتمعنا من تقديم نفسها كمصدر إلهام وأيقونة نجاح وتطور مستمر، ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نجسّد من خلال هذه المبادرات والفعاليات، دعم وثقة القيادة الرشيدة في الإبداع والابتكار والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالتوفيق لجميع المشتركات».

من جانبه، رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بجميع المشاركات في منافسات النسخة الرابعة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف للسيدات، وقال: «تمثل البطولة المرتقبة، محطة مهمة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في دعم رياضة المرأة، وفرصة ثمينة لجميع المشاركات من مختلف الفئات والمستويات لاكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بلاعبات ضمن التصنيف المتقدم في سجلات الاتحاد الدولي للعبة، علماً بأن البطولة ساهمت منذ انطلاقتها بتطوير رياضة الشطرنج في الإمارات، وصناعة البطلات اللواتي يمثلن الإمارات في الاستحقاقات القارية والدولية».

وقال حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: «للعام الرابع على التوالي يتم تنظيم هذا الحدث الشطرنجي المتميز بالشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مما لا شك فيه أن أهداف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية التواجد على الساحة الرياضية على صعيد لعبة الشطرنج، إن هذا النهج لا يكتمل إلا بالشراكة مع الأندية الرياضية والجهات المجتمعية كشريك فعلي مما يعزز دور النادي في خدمة أبناء الدولة ومساندتهم في إظهار مهاراتهم وقدراتهم والذي يصب في مجرى النهوض بأبنائنا جيل المستقبل».

رصدت اللجنة المنظمة 33 ألف درهم جوائز خاصة لأفضل اللاعبات في مختلف الفئات وبالأخص فئة أصحاب الهمم، وستتضمن البطولة كادراً تحكيمياً دولياً على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة بقيادة الحكم الدولي سعيد أحمد الخوري، والحكم الدولي بوجدان جاربيا من رومانيا.