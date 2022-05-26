استقبال ذهبي لـ«أبطال الدراجات»

دبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخب الدراجات إلى الإمارات عقب تحقيق انجازاً تاريخياً بتصدر الدراجات الخليجية بـ 11 ميدالية منها 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، إضافة إلى تحقيق منتخب الفتيات العلامة الكاملة بتحقيق كل الميداليات الذهبية، المخصصة لفئة السيدات بالفوز بسباقات الفردي والفرقي ضد الساعة إضافة إلى الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق الفردي العام.

وكان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ومنصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد وعدد كبير من المسؤولين الرياضيين.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات أن الإنجاز الذي تحقق في دورة الألعاب الخليجية لم يأت من فراغ وإنما نتيجة عمل وإعداد جيد من بداية الموسم وقوة البطولات المحلية والخارجية التي شارك فيها المنتخب بداية من طواف صلالة وحتى البطولة العربية في مصر وطواف الشارقة الدولي، والبطولة الآسيوية والتي عملت على إعداد كافة اللاعبين واللاعبات بالشكل الصحيح.

وقال: «أبارك الإنجاز الذي تحقق وأعتبره نتيجة طبيعية لالتزام اللاعبين واللاعبين والتدريب بقوة، ولازال أمامنا بطولتان غاية في الأهمية ستكون الأولى في الهند وهي البطولة الآسيوية للمضمار، إضافة إلى بطولة التضامن الإسلامي في تركيا.