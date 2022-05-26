«عالمية» المواي تاي في «أرض المعارض»

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح في الخامسة مساء اليوم بأرص المعارض في أبوظبي بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022، التي يستضيفها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج حتى 4 يونيو المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، وبمشاركة حوالي 1000 رياضي يمثلون 100 دولة، يتقدمهم أبطال الإمارات الذين استعدوا للتحدي العالمي، وتم اختيار الإمارات لاستضافة البطولة بموجب الاتفاقية التي وقعها اتحاد اللعبة مع الاتحاد الدولي ديسمبر 2021، على هامش بطولة العالم للمواي تاي 2021 التي أقيمت في تايلاند بحضور التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، وجاء اختيار أبوظبي لاستضافة الحدث العالمي الكبير، نظراً لما تتمتع به الدولة من بنية تحتية في مختلف المجالات وكفاءة تنظيمية عالية المستوى على جميع الصعد، والذي انعكس خلال نجاحها الباهر، في تنظيم البطولة الآسيوية 2019، والتي نالت درجة التميز التنظيمي والفني والجماهيري بشهادة الجميع، وتضم قائمة منتخبنا الوطني للمواي تاي 18 لاعباً ولاعبه تم اختيارهم عقب المعسكر الناجح الذي استغرق حوالي الشهر وسط مشاركة مميزة.

وتأتي استضافة بطولة العالم للمواي تاي للمرة الأولى في المنطقة، بمشاركة واسعة من الجنسين، حيث تكتسب البطولة أهمية خاصة برغبة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في فرنسا «باريس 2024»، في الظهور الأول للمواي تاي ضمن الأولمبياد والتي تعقبها دورة لوس أنجلوس 2028، وذلك بناءً على توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، باعتماد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية، بعد استيفاء كافة شروط الانضمام.

ورحب عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات، بجميع المشاركين والحضور في فعاليات بطولة العالم التي تشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبه من أبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين في رياضة المواي تاي من مختلف دول العالم.

أضاف: الإمارات تسعد كثيراً باستضافة الأشقاء والأصدقاء في بلدهم الثاني ترجمةً لتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، وقد اكتملت الاستعدادات لإنجاح البطولة التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية لوجود حافز التأهل للأولمبياد المقبل.

من جهته، صرح طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بأن استضافة الحدث الرياضي الدولي يأتي في مقدمة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية لعام 2023 التي تقام في العاصمة السعودية الرياض، حيث يتأهل الفائزون بالميداليات الذهبية مباشرةً للدورة، بينما يحصل اللاعبون المشاركون في الدور النهائي على نقاط تأهل قيّمة في سباق التصنيف المؤهل لدورة الألعاب الرياضية القادمة، واختتم: كما تُعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة الإمارات بطولة العالم للمواي تاي، حيث خُصص للبطولة برنامج زمني مليء بالتشويق والإثارة على مدار ثمانية أيام باستضافة أكثر من 100 دولة، وبمشاركة أكثر من 600 لاعب رياضي يتنافسون على أرضها.