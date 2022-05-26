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الرياضي
«البرتقالي» يبصم على هبوط «الصقور» بثلاثية
«البرتقالي» يبصم على هبوط «الصقور» بثلاثية
26 مايو 2022 23:39

 
معتصم عبدالله (دبي)


بصم عجمان على هبوط فريق الإمارات صاحب المركز الأخير، بالفوز 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير في رأس الخيمة، ضمن «الجولة 26» والأخيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وأنهى «البرتقالي» مشواره في الدوري في المركز السابع برصيد 32 نقطة، مقابل 10 لـ «الصقور» المتذيل، كأضعف مشاركة في تاريخ النادي في المحترفين قبل هبوطه إلى مصاف أندية الأولى.
ووضع التونسي فراس بالعربي «البرتقالي» في المقدمة مبكراً بافتتاحه التسجيل في الدقيقة الخامسة من تسديدة بيسراه من خارج منطقة الجزاء، وهو الهدف الثالث للتوالي لعجمان في الدوري من خارج منطقة الجزاء.
وأعاد الإيفواري جوزيف قنادو «الصقور» إلى المباراة، بإدراكه التعادل قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42، مستفيداً من تمريرة زميله محمد سعيد.
ومنح بالعربي «البرتقالي» التقدم مجدداً بهدفه الشخصي الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 67، قبل أن يؤكد البرازيلي لينادرو على فوز عجمان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 92.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الإمارات
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