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الرياضي
اتحاد كلباء بـ 8 لاعبين يتعادل مع بني ياس!
اتحاد كلباء بـ 8 لاعبين يتعادل مع بني ياس!
26 مايو 2022 20:51

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


تعادل بني ياس واتحاد كلباء بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في ختام مشوار الفريقين بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تقدم «السماوي» بهدف من ضربة جزاء سجلها الأرجنتيني خمينيز في الدقيقة السادسة، وتعادل عبد العزيز محمد لـ «النمور» في الدقيقة 53.
ورغم طرد ثلاثة لاعبين من «النمور»، وأيضاً طرد مدربه داسيلفا، إلا أن بني ياس فشل في الحفاظ على تقدمه، وكذلك فشل في تسجيل هدف الفوز، ليتفوق داسيلفا على إيسايلا مدرب «السماوي» الذي خرج بعد المباراة، منتقداً لاعبيه، مؤكداً أنهم لا يستحقون أن يكونوا ضمن تشكيلته الأساسية، وأن الجميع عرف الإجابة على سؤال، حول سبب جلوسهم بشكل دائم على دكة البدلاء!

 

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
اتحاد كلباء
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