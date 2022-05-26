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«الفرسان» يكسب خورفكان بـ «تشكيلة شبابية»
«الفرسان» يكسب خورفكان بـ «تشكيلة شبابية»
26 مايو 2022 20:48

 
فيصل النقبي (خورفكان)


عاد شباب الأهلي بالنقاط الثلاث، من ملعب خورفكان، بعد الفوز 2-1، في «الجولة 26» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ووصل «الفرسان» إلى «النقطة 42، في المركز الخامس، فيما تلقى «النسور» الخسارة 14 في البطولة، وتجمد رصيده عند «النقطة 28».
ورغم خوض شباب الأهلي اللقاء بتشكيل من «البدلاء الشباب»، إلا أنهم نجحوا في حصد الفوز الخامس على خورفكان في تاريخ مواجهاتهما خلال عصر «الاحتراف»، تقدم «النسور» بهدف البرازيلي سوزا من ضربة جزاء في الدقيقة 11، وهو هدفه الثاني في البطولة، وأدرك جوستافو أوليفيرا التعادل لـ «الفرسان» في الدقيقة 22، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس زايد الحمادي، وأضاف خالد علي الأصبحي الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 90.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
شباب الأهلي
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