الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
مورينيو: أعتزم البقاء والبناء
مورينيو: أعتزم البقاء والبناء
26 مايو 2022 19:52

رلين (د ب أ) 

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، أنه ينتمي لنادي روما الإيطالي بنسبة 100 بالمئة، وذلك بعدما قاد الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على فينورد الهولندي 1-0، في المباراة النهائية.
وخاض روما أول مباراة نهائية له على المستوى القاري منذ خسارته نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991، فيما سجل نيكولو زانيولو هدف الفوز الوحيد لروما في الدقيقة 32، مستفيداً من تمريرة رائعة من زميله جيانلوكا مانشيني.
ومنح الفوز في العاصمة الألبانية تيرانا، أول لقب أوروبي في تاريخ الفريق الإيطالي.
وفي موسمه الأول مع روما، نجح مورينيو في محاكاة إنجاز المدرب السابق جيوفاني تراباتوني، من خلال الفوز بكأس أوروبية في ثلاثة عقود مختلفة.
ورغم رحيله بعد الفوز بدوري الأبطال مع بورتو وإنتر ميلان، إلا أن المدرب البالغ من العمر 59 عاماً أكد أنه ينوي البقاء والبناء على نجاحه في العاصمة الإيطالية.
وقال مورينيو: «أنا باقٍ وسأظل في روما ويجب أن نفهم ما يريده ملاك الفريق منا الموسم المقبل، لأننا يمكننا متابعة تلك القصة، يجب علينا أن نحدد اتجاهنا الموسم المقبل».
وأضاف: «أشعر وكأنني لاعب في روما، أشعر وكأنني مشجع لإنتر أو تشيلسي، أنا مجنون بريال مدريد، لكن مع كل الاحترام لتلك الأندية التي عملت معها، أشعر بأنني أنتمي لروما بنسبة 100 بالمئة».
وتابع: «الشيء الجميل حول مسيرتي إلى جانب الفوز مع مانشستر يونايتد وبورتو وإنتر والآن مع روما هو شيء مميز، الفوز حينما يتوقع الجميع ذلك يكون سهلاً، في حين أنه يكون الأمر مميزاً حينما تصنع التاريخ، أتمنى أن تنتظرنا الجماهير وأن يحتفلوا معنا جميعاً».

جوزيه مورينيو
روما
فينورد
آخر الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©