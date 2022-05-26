اتحاد الترايثلون يستعرض مشاركته الخارجية

أبوظبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة اتحاد الترايثلون اجتماعه الدوري بحضور خالد الفهيم وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بنشاط الاتحاد وبرامجه في مقدمتها المشاركة في البطولة العربية للترايثلون والتي تقام في جمهورية مصر وكذلك الوقوف على الخطة الإعلامية والتسويقية للاتحاد والتي من شأنها دعم المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.

حضر الاجتماع كلا من عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الإدارة وصالحه البسطي الأمين العام للاتحاد وأحمد الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات ومحسن آل علي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المنتخبات وعبير الخاجة رئيسة لجنة التسويق والتطوير.