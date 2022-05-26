شناعة يتوج بلقب الجولة الخامسة للجولف في ياس اكرز



أبوظبي (وام)



أحرز اللاعب الأردني موسى شناعة المركز الأول في الجولة الخامسة من جولة جيم جولف تور لعام 2022، بمجموع 216 ضربة، خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملعب ياس اكرز للجولف بمدينة أبوظبي، حيث أقيمت البطولة المكونة من 54 حفرة على ثلاث جولات ونظمتها شركة تنظيم فعاليات الجولف.

وتعتبر هذه الجولة جزءاً من بطولات الجولف للرجال والسيدات الهواة في دولة الإمارات وعلى المستوى الإقليمي أيضاً، حيث تقدم النقاط تحت التصنيف العالمي للهواة للجولف. وفي التفاصيل ضمن منافسات الجولة الأولى تصدر اللاعب موسى شناعة على المركز الأول برصيد 71 ضربة، وجاء اللاعب الأمريكي بول ريزكو في المركز الثاني برصيد 74 ضربة، بينما احرز المركز الثالث اللاعب الهندي نيكيل بهاتيا بـ 75 ضربة.

وفي منافسات الجولة الثانية، حافظ اللاعب موسى شناعة على الصدارة بتسجيل 72 ضربة تحت «المعدل» كما حافظ بول ريزكو على المركز الثاني برصيد 74 ضربة، وسجل اللاعب الإنجليزي جوناثان سيلفاراج 71 ضربة ليحتل المركز الثالث في المجموع العام. كما شهدت الجولة الأخيرة تنافساً قوياً بين أفضل أربعة لاعبين، حيث أسفرت بنهايتها عن مواصلة اللاعب موسى شناعة للصدارة بتسجيل 73 ضربة، ليظفر بالمركز الأول وكأس البطولة برصيد 216 ضربة تحت/المعدل/، وبفارق 7 ضربات عن الوصيف، وحل بالمركز الثاني اللاعب جوناثان سيلفراج الذي سجل 71 ضربة، وبمجموع 223 ضربة/7 ضربات فوق المعدل/، والمركز الثالث من نصيب اللاعب الصيني جي لي مع 74 ضربة في الجولة الثالثة وبمجموع 228 ضربة، وبالمركز الرابع الأمريكي بول ريزكو بمجموع 229 ضربة.



