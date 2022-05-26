39 ميدالية تعزز موقع الإمارات في المركز الثالث بـ «الخليجية»

علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار (الكويت)



استمر وفد الإمارات الرياضي المشارك بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت، في تسجيل الإنجازات المتتالية بمختلف الرياضات مع زيادة غلة الميداليات إلى 39 ميدالية وضعت الإمارات في المركز الثالث بعد التفوق في عدد الذهبيات على كل من قطر وعُمان والسعودية.

وخطف منتخبنا الوطني لكرة السلة بالميدالية الذهبية الأضواء في دورة الألعاب الخليجية، إثر فوزه على حساب نظيره الكويتي صاحب الأرض والجمهور في نهائي المسابقة بنتيجة 76-73، واستطاع «أبيض السلة» معانقة اللقب وسط أجواء حماسية سادت مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي الذي غصت فيه المدرجات بالجماهير الغفيرة، وجاءت نتيجة الأشواط في مباراة منتخبنا أمام الكويت بواقع 19-21,27-15,13-17,17-20، ليحسم منتخبنا المباراة بعد الصراع الساخن على اللقب ويحصد الميدالية الذهبية ويحرز المنتخب الكويتي الميدالية الفضية، فيما نال المنتخب السعودي الميدالية البرونزية بعد تخطي المنتخب البحريني.

وكان منتخبنا الوطني لكرة السلة قد بلغ النهائي بعد تأهله على حساب نظيره البحريني بنتيجة 78-74، ليؤكد جدارته باللقب بعد تخطي أقوى المنتخبات الخليجية.

وحصد منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية الميدالية الفضية الثانية في دورة الألعاب الرياضية، بإحرازه المركز الثاني في مسابقة «ليج أوف ليجيند»، وحصل الفريق على الفضية بالخسارة أمام المنتخب السعودي 0-2 الحائز على الميدالية الذهبية، فيما أحرز الميدالية البرونزية المنتخب الكويتي.

ونجح منتخبنا المكون من فارس المزروعي وخليفة الظاهري وعيسى الظاهري وبطي المنصوري ومحمد المطروشي في بلوغ نهائي المسابقة التي يطلق عليها «لعبة الأساطير»، وذلك بعد تخطي المنتخب الكويتي في نصف النهائي، لتضيف الرياضات الإلكترونية الميدالية الثانية في المشاركة الخليجية بعد أن حقق منتخبنا في منافسات «فيفا 22» الميدالية الفضية ضمن منافسات اليوم الأول للألعاب الإلكترونية.

كما تمكن منتخبنا الوطني لهوكي الجليد من الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 5 – 3 في مباراة جماهيرية لم تتوقف خلالها الهتافات لتشجيع صاحب الأرض، ولكن خبرة أبناء الإمارات أنهت اللقاء معززة فرصتنا في حصد ذهبية جديدة، لا سيما وأن منتخبنا الوطني يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويتبقى له لقاء المنتخب البحريني الذي يحتل المركز الأخير مساء اليوم، وفي حالة الفوز سيتوج بذهبية المركز الأول.

من ناحية أخرى، يصل يوم السبت إلى دولة الكويت منتخبنا الوطني للكاراتيه للمشاركة بـ6 لاعبين هم سليمان عبد القادر الملا بوزن فوق 84 كجم، وأحمد سالم باصليب بوزن 67 كجم، وسهيل سالم خصيف بوزن 75 كجم، ويوسف فريدوني وعبد الغني ومروان المازمي بمسابقة الكاتا الجماعي، كما يشارك مروان المازمي بمسابقة الكاتا الفردي.

كما يصل غداً منتخبنا الوطني للمبارزة لخوض منافسات البطولة بـ 11 لاعباً هم خليفة العبري، حامد المازمي وخالد مبارك في سلاح السابر، وخليفة الزرعوني وعبد الله الحمادي ومحمد المازمي وسيف أحمد في سلاح الايبيه، وحمد الجلاف وخليفة الكعبي وفارس البلوشي وشهاب الجعبي بسلاح الفلوريه.



منتخبنا يودع منافسات الطاولة



ودع منتخبنا الوطني منافسات كرة الطاولة، بعد إقصاء عبدالله البلوشي وزميله صلاح الدين البلوشي من الدور الـ 16 في منافسات الفردي لكرة الطاولة، فيما خرج عبدالله البلوشي وصلاح الدين من ربع نهائي منافسات فئة الزوجي. وشارك منتخب كرة الطاولة بمجموعة من العناصر الشابة، في 3 مسابقات وهي الفرق وفئتي الفردي والزوجي التي امتدت منافساتها لخمسة أيام، إلا أن الحظ لم يحالف لاعبينا في الوصول إلى المربع الذهبي.