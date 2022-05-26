ختامية الموسم.. «قمة الثامنة»!



سلطان آل علي (دبي)



يلتقي العين بطل الدوري والشارقة الوصيف في قمة نهاية الموسم الليلة، على استاد هزاع بن زايد، ويسعى الفريقان يسعى لتحقيق الفوز لأهداف مختلفة، وأهمها إسعاد الجماهير بختامية الدوري قبل التوقف لفترة طويلة والذهاب إلى إجازة الصيف.

ويمكن تسمية مباراة اليوم بقمة «الثامنة»، لكون الفريقين يدخلان المباراة بـ7 انتصارات متتالية في بطولة الدوري، من دون أي تعثر بالتعادل أو الخسارة.

والزعيم العيناوي بعد تعادله مع العروبة 1-1 في «الجولة 18»، حقق الانتصار على جميع الفرق التي واجهها، حيث تغلب على الوحدة 1-0 في استاد آل نهيان، والوصل 3-2 وشباب الأهلي 1-0، قبل أن يتجه إلى الغربية، وينتصر بنتيجة 1-0 على الظفرة، ثم الفوز العريض على الجزيرة بخماسية، وتوّج رسمياً باللقب، وبعدها فاز على النصر 1-0 وعجمان برباعية في الجولة الماضية، لتكون المحصلة هي 7 انتصارات، وسجل17 هدفاً، واستقبل هدفين فقط وخرج 6 مرات بشباك نظيفة.

أما الشارقة الذي ضمن الوصافة، فإن بداية سلسلته بعد الخسارة من الجزيرة 1-0 في الجولة 18. وبعد ذلك، واجه عجمان وتغلب عليه 2-1، والنصر وفاز عليه 2-0، بعد ذلك هزم العروبة بخماسية، وتفوق على الوحدة 2-1 في العاصمة، وانتصر على خورفكان 3-1 وبني ياس 4-0 والإمارات 2-1 في الجولة الماضية لتكتمل انتصاراته السبعة المتتالية التي سجل خلالها 20 هدفاً واستقبل 4 أهداف، كما خرج بشباك نظيفة في 3 مواجهات.

وفي حالة وصول العين للانتصار الثامن على التوالي، ستكون هذه المرة الأولى منذ 2018 عندما حقق 9 انتصارات متتالية على مدى موسمي 2017-2018 و2018-2019، أما الشارقة، فهذه ستكون السابقة التاريخية الأولى له على الإطلاق بنظام الدوري المعتاد.