ميدفيديف يتقدم في «رولان جاروس»

باريس (د ب أ)

بلغ الروسي دانييل ميدفيديف الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، بفوزه على الصربي لاسلو ييري 6-3 و6-4 و6-3 في الدور الثاني.

وغاب ميدفيديف المصنف الثاني على العالم عن أغلب منافسات موسم الملاعب الرملية في أوروبا بعد إصابته بفتق، وخرج من الدور الأول لبطولة جنيف الأسبوع الماضي لدى عودته إلى ملاعب التنس.

لكن اللاعب الروسي البالغ من العمر 26 عاماً، قدم أداءً قوياً في أول مباراتين خلال المشاركة السادسة له في رولان جاروس.

واحتاج ميدفيديف إلى ساعتين و36 دقيقة للفوز على منافسه الصربي المصنف 56 على العالم.

ويلتقي ميدفيديف في الدور الثالث مع الصربي الأخر ميومير كيكمانوفيتش الذي تغلب على الكازاخي ألكسندر بوبليك 4-6 و7-5 و6-2 و6-1، كما حجز النرويجي كاسبر رود المصنف الثامن مقعده في الدور الثالث بالفوز على الكندي إميل روسوفوري 6-3 و6-4 و6-2، ولحق الدنماركي هولجر نويدسكوف رون بركب المتأهلين للدور الثالث بفوزه على السويسري هنري لاكسونن 6-2 و6-3 و6-3.