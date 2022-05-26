«السلة الثلاثية».. نهائيات على مهبط الطائرات



رضا سليم (دبي)



كشف مجلس دبي الرياضي وشركة ريد بل العالمية تفاصيل إطلاق بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة التي تقام خلال الفترة من 29 مايو حتى 18 يونيو في عدة مناطق مختلفة، وستقام النهائيات في دبي فستيفال سيتي، ويتأهل الفريقان الفائزان من الرجال والسيدات إلى نهائيات بطولة العالم التي تقام في مصر سبتمبر المقبل، ومن المنتظر أن يشارك في التصفيات ما يقرب من 50 فريقاً وستقام النهائيات على مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفادي الخطيب أسطورة كرة السلة اللبنانية وسفير البطولة، وطارق عبود رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

ورحب سعيد حارب بالنجم فادي الخطيب، وبشركة ريد بل العالمية الرائدة في مجال دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية، وقال: «نبارك لمنتخبنا الوطني فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقامة في الكويت، ونتمنى التوفيق لمنتخباتنا الوطنية في كافة الألعاب الرياضية، مجلس دبي الرياضي حريص على نشر ممارسة الرياضة وتطويرها، كما أننا حريصون على إضافة البطولات المميزة والمتنوعة لأجندة الفعاليات الرياضية السنوية في دبي والتي تضم أكثر من 400 فعالية في كل عام، بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة تشكل إضافة رائعة ومهمة حيث أنها ستقدم لنا أجمل صور التنافس بين الشباب الموهوبين الذين يسعون لنيل الجائزة الكبرى باللعب في النهائيات العالمية التي ستقام في الشقيقة مصر».

أضاف: «مجلس دبي الرياضي حريص على نشر وتطوير رياضة كرة السلة، وتعاونا مع النجم فادي الخطيب في هذا المجال، كما تختتم اليوم منافسات كرة السلة في الدورة الرياضية لمدارس دبي التي شهدت مشاركة كبيرة وواسعة من مختلف المدارس بدبي، كما نظمنا سابقا بطولة ثلاثيات كرة السلة ضمن دورة ند الشبا الرياضية بمشاركة فرق من مختلف الجاليات وحققت نجاحا كبيرا، واليوم يسرنا أن نتعاون مع»ريد بل«العلامة البارزة في مجال الفعاليات الرياضية الكبيرة لإطلاق هذه البطولة التي ستشهد منافسات في عدة مدن في الدولة ويكون الافتتاح والختام في دبي، ندعوكم لمتابعة المنافسات والاستمتاع بها، ونؤكد لكم أننا وشركائنا المنظمين سنواصل تقديم المزيد من الفعاليات المهمة والكبيرة في مختلف الرياضات خلال الفترة القادمة».

من جانبه تقدم فادي الخطيب بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على الدعم الذي يقدمه للأندية والأكاديميات الرياضية الخاصة وللرياضيين كافة وعلى متابعته لهم باستمرار حرصًا منه على تطورهم وتعزيز نجاحهم.

أضاف فادي الخطيب: «هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها شركة ريد بل مثل هذا الحدث في دبي، وأتوقع أن تكون بطولة شيقة تشهد منافسات قوية حيث أن رياضة السلة الثلاثية أصبحت من أشهر الرياضات التي تستقطب الرياضيين من كافة الأعمار والمستويات الفنية، وأنا على يقين بأن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين محترفين، وكوني سفيرًا للبطولة سأكون متواجدًا في المنافسات وأتابعها باستمرار وسأقدم النصائح وخلاصة خبرتي الطويلة في هذا المجال إلى المنظمين وكذلك اللاعبين لتحقيق النجاح الكبير لهذه البطولة، وإن شاء الله تكون بطولة رائعة وناجحة، وأتمنى التوفيق للجميع وأدعوهم لمتابعة البطولة بكافة تفاصيلها».

وقال طارق عبود المدير الإداري في شركة سبورتس مانيا المسؤولة عن الأعمال التنظيمية للبطولة: «نتوقع أن يشارك في هذه البطولة الجديدة والفريدة من 40 إلى 50 فريق من الرجال والسيدات، والمشاركة مفتوحة لكافة الفئات والمستويات الفنية من عمر 18 سنة فما فوق، وستقام البطولة وفق النظم واللوائح المتبعة في الاتحاد الدولي لكرة السلة».

وأضاف:«التصفيات تقام في عدة مناطق في دبي والشارقة وأبوظبي، ويتأهل من كل منطقة 3 فرق يتنافسون على مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي يوم السبت 18 يونيو ليتأهل فريق من الرجال وفريق من السيدات للعب في نهائيات بطولة العالم في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيكون هناك بث حي للمنافسات وإعلان للنتائج بشكل فوري عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة ريد بل وشركة سبورتس مانيا».