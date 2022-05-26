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الرياضي
لجنة بـ «الوطني الاتحادي» تناقش سياسة دعم قطاع الرياضة
لجنة بـ «الوطني الاتحادي» تناقش سياسة دعم قطاع الرياضة
26 مايو 2022 18:13

 
دبي (وام)
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة. 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

المجلس الوطني الاتحادي
الهيئة العامة للرياضة
عدنان حمد الحمادي
رياضة الإمارات
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