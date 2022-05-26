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«الأولمبي» يُكثف تحضيراته لنهائيات كأس آسيا
«الأولمبي» يُكثف تحضيراته لنهائيات كأس آسيا
26 مايو 2022 17:30

دبي (الاتحاد)
أدى منتخبنا الوطني الأولمبي حصته التدريبية الثانية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب وجهازه الفني المساعد، وذلك ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر حتى يوم 28 مايو الجاري، وذلك في إطار استعداداته الأخيرة للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.
وتضم قائمة المنتخب في معسكر دبي 28 لاعباً، وهم: عبدالله إدريس، زايد سلطان، راكان وليد (الجزيرة)، سعيد سليمان (عجمان)، يوسف المهيري، غانم علي (الوصل)، سهيل المطوع، أحمد محمود، سعيد عبيد، فارس خليل، فهد بدر (الإمارات)، منصور المنهالي (الوحدة)، عيسى خلفان، ناصر الشكيلي (العين)، راشد سالم، حسين مهدي، محمد عبدالرحمن (النصر)، عيد خميس، أحمد جميل، عبدالعزيز محمد، محمد عبدالله، سلطان علي، رائد رضا (شباب الأهلي)، عبدالله سلطان (بني ياس)، عيسى أحمد، ياسر حسن (اتحاد كلباء)، عبدالله عبدالرحمن، وأحمد درويش.
من جهته، أكد جمال بوهندي مدير المنتخب أن التجمع الحالي يهدف للوصول للتوليفة المتجانسة من اللاعبين بعد خوض المنتخب لمباراة ودية أمام منتخب فيتنام يوم السبت المقبل، والتي ستحدد القائمة الرئيسية التي سنخوض بها نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.
وأشاد بوهندي بالتزام اللاعبين وبالروح الحماسية التي تسود أجواء التدريبات، مجدداً ثقته في لاعبي «الأبيض» الأولمبي وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية مثيلة لما تم تحقيقها خلال التصفيات الآسيوية التي أقيمت في إمارة الفجيرة، وشهدت تأهل منتخبنا الوطني للنهائيات ضمن أفضل المنتخبات الأولمبية الآسيوية.

المنتخب الأولمبي
اتحاد الكرة
كأس آسيا
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