«القفال 31» بين 3 و5 يونيو

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق (القفال 31) للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل موعداً للسباق.

وكان مقرراً أن يقام الحدث نهاية الأسبوع الجاري من الجمعة إلى الأحد، لكن اللجنة العليا المنظمة ارتآت تأجيل السباق بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبات حالة البحر لتستقر في النهاية على الموعد الجديد نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد دراسة كافة التقارير الخاصة بالإرصاد ومتابعة عدد من المواقع المتخصصة.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة والأعضاء راشد ثاني العايل المهيري وجمال زعل بن كريشان عضوي مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي جهودها مع لجان النادي الشركاء لإنجاح التظاهرة المرتقبة.

وأخطرت اللجنة العليا المنظمة للحدث الشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم في إنجاح السباق بالموعد الجديد كما أحاطت جميع الملاك والنواخذة المسجلين في قائمة السباق بكافة التطورات وطلبت من الجميع عدم التحرك نحو جزيرة صير بونعير ما لم يتم إخطار اللجنة المنظمة وأخذ كافة التعليمات واللوائح.