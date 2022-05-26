الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الإمارات في «الثانية» لبطولة «غرب آسيا لكرة الصالات»
الإمارات في «الثانية» لبطولة «غرب آسيا لكرة الصالات»
26 مايو 2022 16:54

دبي (الاتحاد)

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة قدم الصالات، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع منتخبات عُمان والبحرين ولبنان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت والسعودية وفلسطين والعراق.
ويستضيف الاتحاد الكويتي لكرة القدم البطولة في الفترة من 4 إلى 13 يونيو المقبل.
وتُقام منافسات البطولة بنظام الدور الواحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيثُ يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وأول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ليتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة يوم 13 يونيو 2022.

بطولة غرب آسيا
كرة الصالات
عمان
الكويت
البحرين
الإمارات
آخر الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©