«ديزرت كراون» يثير الإعجاب استعداداً لـ «الديربي»

أبوظبي (الاتحاد)

أثار المهر الإماراتي «ديزرت كراون» لسعيد سهيل، المرشح الرئيسي لـ «الديربي» الإنجليزي الكلاسيكي، الإعجاب بعد التدريب الرئيسي على أرضية مروية في نيوماركت تحت إشراف المدرب سير مايكل ستاوت.

وقاد الجواد الفائز بجائزة دانتي ستيكس الفارس ريتشارد كينجسكوت، في آخر عمل جاد له قبل إبسوم كلاسيك يوم السبت 4 يونيو، وسجل تفوقاً بفارق خمسة أطوال عن زميله «سوليد ستون»، الذي امتطاه تيد دوركان.

ومن الناحية المثالية، كان ستاوت يفضل أن يكون تدريب «ديزرت كراون» في مضمار ليمكلينز الشهير، ولكن نظراً لأن الأرض هناك أسرع من المثالية، فقد أحضر الزوجان للتمرين في رولي مايل الذي حدث قبل 6.30 صباحاً، وبدأ تمريناً ناجحاً من جميع النواحي.

ومن بين الحشد الصغير الذي شاهد التدريب كان مديراً السباق للمالك سعيد سهيل، فيليب روبنسون وبروس ريموند، اللذان ظهرا وكأنهما في معسكر سعيد بعد ذلك، على الرغم من أن الفارس لم يتحدث بعد التدريب وغادر ليشق طريقه لقيادة خيول ستاوت في ريبون يوم الخميس.