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الحكومة البرتغالية تُقر صفقة الاستحواذ على تشيلسي
الحكومة البرتغالية تُقر صفقة الاستحواذ على تشيلسي
26 مايو 2022 14:43

لندن (د ب أ)
انتهت أخيراً صفقة بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في انتظار تأكيد النادي، وذلك عقب إصدار الحكومة البرتغالية الموافقة النهائية على عملية استحواذ تود بوهلي على النادي.
وينتظر المستثمر الأميركي بوهلي الإعلان الرسمي من جانب تشيلسي، للاستحواذ على النادي الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها أربعة مليارات و250 مليون يورو (خمسة مليارات و300 مليون دولار).
وبعد 86 يوماً من طرح الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، نادي تشيلسي للبيع، بات بوهلي على أعتاب الاستحواذ على النادي اللندني.
وكانت موافقة الحكومة البرتغالية ضرورية، حيث يحمل إبراموفيتش جواز سفر برتغالي.
وذكرت الحكومة البرتغالية في بيان اليوم الخميس: «البرتغال أقرت الصفقة مساء الأربعاء لبيع نادي تشيلسي».
وأضاف البيان: «الترخيص البرتغالي أعقب الضمان الصادر عن الحكومة البريطانية بأن عائدات البيع سيتم استخدامها في أغراض إنسانية لا تعود بالنفع المباشر أو غير المباشر على صاحب النادي المدرج على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لقد تم الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية».

تشيلسي
رومان أبراموفيتش
البرتغال
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