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كوريا تحتفل بالبطل التاريخي
كوريا تحتفل بالبطل التاريخي
26 مايو 2022 14:24

 
سلطان آل علي (دبي)


استقبلت كوريا الجنوبية النجم هيونج مين سون لاعب توتنهام الإنجليزي بحفاوة، بعد عودته إلى بلاده، وذلك احتفاءً بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي في «البريميرليج»، مناصفة مع المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، والذي يجعل سون أول آسيوي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز الكبير.
وسجل سون 23 هدفاً هذا الموسم مع توتنهام، خلال 35 مباراة، وأعاد فريقه إلى أبطال أوروبا بمساهماته، والفارق أن سون لم يسجل أي هدف من ركلة جزاء على الإطلاق، ولم يكتفِ بالتسجيل فقط، بل صنع 7 أهداف أخرى لزملائه، وبذلك يبلغ عدد مساهماته 30 مساهمة، في 35 مباراة، ولا يتفوق عليه بها إلا صلاح بـ36 مساهمة «23 هدفاً و13 صناعة».
تألق هيونج مين سون ليس جديداً أبداً، واللاعب في الموسم الماضي 2020-2021، كان رابع الهدافين بـ17 هدفاً، و تصدر زميله كين بـ23 هدفاً، كما صنع 10 أهداف، رابع أكثر اللاعبين صناعة، وموسم 2019-2020، سجل 11 هدفاً وصنع 10 آخرين لزملائه.
وبذلك سجل 51 هدفاً وصنع 27 بمجموع مساهمات 78 هدفاً في 102 مباراة، وهو رقم كبير جداً للاعب لا ينافس فريقه على الدوري وتأهل للمرة الأولي إلى أبطال أوروبا منذ 2017-2018.

 

الهدافون آخر 3 مواسم


محمد صلاح: 64 هدفاً «14 هدفاً من ركلة جزاء»
هاري كين: 58 هدفاً «10 أهداف من ركلة جزاء»
جيمي فاردي: 53 هدفاً «12 هدفاً من ركلة جزاء»
هيونج مين سون: 52 هدفاً «هدف واحد من ركلة جزاء»

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
هيونج مين سون
ليفربول
محمد صلاح
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