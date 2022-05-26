«عقود الأجانب» تتصدر ترتيبات «العميد» للموسم الجديد



معتصم عبدالله (دبي)



يتصدر ملف اللاعبين الأجانب مشهد ترتيبات النصر للموسم الجديد 2022- 2023، بعدما أنهى «العميد» الموسم الحالي 2021- 2022 «خالي الوفاض»، بتعادله أمام مضيفه الوحدة 2-2 في «الجولة 26» والأخيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وسبقه وداع «الأزرق» كأس رابطة المحترفين من ربع النهائي، ومن قبله كأس رئيس الدولة من الدور الأول بالخسارة أمام العين 0-1.

وخاض «الأزرق» آخر مباراتين في الدوري أمام الظفرة والوحدة على التوالي، تحت أنظار مدربه الجديد الألماني الجديد ثورستن فينك، بعد إعلان التعاقد معه لقيادة الفريق الأول بدءاً من الموسم المقبل، ويتولى فينك المهمة رسمياً مع بداية فترة الإعداد، خلفاً للوطني سالم ربيع المدرب المكلف حالياً، والذي تولى المهمة بدوره خلفاً للأرجنتيني رامون دياز «المقال» في فبراير الماضي.

وسيكون ملف اللاعبين الأجانب على رأس أولويات الجهاز الفني الجديد، حيث ينتهي عقد لاعب الوسط ضياء سبع بنهاية يونيو المقبل، فيما تستمر في المقابل عقود الجزائري مهدي عبيد والبرتغالي توزي حتى يونيو 2023، بجانب قائد منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز المرتبط بدوره مع «العميد» حتى يونيو 2024.