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الرياضي
رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمعسكر إسبانيا
رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمعسكر إسبانيا
26 مايو 2022 14:10

الرياض أ ف ب)
أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى التاسع من يونيو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمونديال قطر 2022.
وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، والثانية أمام فنزويلا في التاسع منه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
واستدعى رينارد 26 لاعباً للالتحاق بالمعسكر وهم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
يذكر أن قرعة المونديال أوقعت السعودية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

هيرفي رينارد
منتخب السعودية
تصفيات كأس العالم
مونديال 2022
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