«الصاعد هابط» يُطيح «الصقور» والعروبة!



معتصم عبدالله (دبي)



طاردت متلازمة «الصاعد هابط»، فريقي العروبة والإمارات، الهابطين من «دوري أدنوك للمحترفين» إلى «دوري الهواة»، بنهاية الموسم الحالي 2021- 2022، بعدما احتل الأول المركز الثالث عشر وقبل الأخير في الترتيب، برصيد 18 نقطة، وحجز «الصقور» المتذيل تأشيرة الهبوط الأولى مبكراً، وقبل جولتين على الختام، باحتلاله المركز الأخير.

وبدت متلازمة «الصاعد هابط» لأحد الفريقين الصاعدين من «الهواة» إلى «المحترفين»، بالأمر شبه العتاد خلال «حقبة الاحتراف»، بعدما تكررت في 10 مواسم، بهبوط فريق واحد على الأقل من الصاعدين، في الوقت الذي مثلت فيه مواسم 2013- 2014,2017- 2018,2018- 2019 بمثابة استثناء من القاعدة.

وتفصيلاً، كشفت إحصائية رقمية لـ «الاتحاد»، حول مشوار مشاركات الصاعدين من «الهواة» إلى «دوري الأضواء» في حقبة الاحتراف، عن نجاح نسبي في الاستمرار لموسم على الأقل، في الوقت الذي طارد فيه الهبوط نادياً على الأقل من الصاعدين إلى «المحترفين» في بقية المواسم.

ومثل هبوط العروبة والإمارات بنهاية الموسم الحالي، الثاني في تاريخ دوري المحترفين للفريقين الصاعدين بنهاية الموسم الأول مع «الكبار»، بعدما شهدت نهاية موسم 2013- 2014، هبوط اتحاد كلباء «الأخير» ودبا الفجيرة، وكان الفريقان قد صعدا إلى «المحترفين» في الموسم ذاته، بعدما حصدا لقب ووصافة دوري الدرجة الأولى «أ».

وجاءت بداية متلازمة «الصاعد هابط» مع انطلاقة دوري المحترفين موسم 2008- 2009، والذي شهد بنهايته هبوط فريق الخليج «خورفكان حالياً»، بعدما احتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة، وكان «النسور» قد صعد إلى «المحترفين»، بوصفه بطلاً لدوري الدرجة الثانية 2007- 2008، إلى جانب عجمان «الوصيف»، والذي نجح في تأمين البقاء، باحتلال المركز العاشر.

وشهد الموسم التالي للمحترفين 2009- 2010، هبوط الإمارات صاحب المركز الحادي عشر «قبل الأخير» برصيد 14 نقطة، بعدما كان «الصقور» واحداً من بين فريقين صاعدين إلى «المحترفين» في ذلك الموسم، إلى جانب بني ياس الذي حصد المركز الرابع في ظهوره الأول.

وتكرر ذات السيناريو مواسم 2010- 2011 بهبوط «اتحاد كلباء»، 2011- 2012 «الإمارات»، و2012- 2013 «اتحاد كلباء ودبا الفجيرة»، 2014- 2015 «اتحاد كلباء»، 2015- 2016 «الشعب»، 2016- 2017 «اتحاد كلباء»، 2020- 2021 «حتا»، والموسم الحالي 2021- 2022 «الإمارات والعروبة».

في المقابل، جاء الاستثناء للفرق الصاعدة في موسمها الأول إلى «المحترفين» في ثلاثة مواسم فقط، بداية من 2013-، 2014 باستمرار الإمارات صاحب المركز الحادي عشر، والشارقة «السابع»، وموسم 2017- 2018، ببقاء عجمان باحتلاله المركز الثامن، فيما غاب دبي عن المشاركة بعد الدمج، رغم صعوده في الموسم السابق، وموسم 2018- 2019 باستمرار فريقي بني ياس «السادس» واتحاد كلباء «الحادي عشر.