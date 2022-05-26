«كابوس 2008» يطارد الاتحاد في الدوري السعودي!



علي معالي (دبي)

يعيش الاتحاد على «صفيح ساخن» خلال الفترة الحالية، رغم تصدره لقمة الدوري السعودي لكرة القدم، بفارق 3 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه، وهو ما يجعل الروماني كوزمين كونترا مدرب «العميد» يعيش حالة من القلق والخوف، خلال المباريات الثلاث المقبلة من ختام البطولة.

يأمل كوزمين كونترا «46 عاماً» في أن يكون أول مدرب روماني يتوج باللقب مع الاتحاد، لكنه يتقدم بفارق ثلاث نقاط فقط، مع بقاء 3 جولات من البطولة، وبعد الهزيمة الأخيرة من الهلال 1-3 بدأت الشكوك تتسرب إلى عشاق «العميد».

وسيطر «العميد» على الصدارة مع كوزمين ما بين 28 أكتوبر و3 مارس، حيث كان فريقاً لا يُقهر محققاً 12 فوزاً وتعادلاً وحيداً، وفي فبراير تم إعلان الروماني كونترا مدرب الشهر في الدوري وتقدم «العميد» بفارق 11 نقطة، ولعب الفريق مع المدرب حتى الآن 27 مباراة فاز في 19 مباراة، وتعادل 4 وخسر 4.

وفي 21 نوفمبر الماضي سقط «العميد» في براثن الهلال بالخسارة 1-2 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12، ويكرر «الزعيم» الهلالي الانتصار في المحطة رقم 24 من الدوري بنتيجة 3-1 وبين هاتين المباراتين تعادل الاتحاد مع الفتح 4-4 خارج ملعبه، رغم تقدمه 3-1 و4-3، وانتصارين في الجولات الـ 5 الأخيرة.

ويتبقى للاتحاد ثلاث جولات، ويتقدم بفارق ثلاث نقاط فقط على الهلال «المنافس الكلاسيكي»، وسيلعب «العميد» مباراتين خارج ملعبه مع الطائي والاتفاق، وأخيراً على أرضه مع الباطن، والمنافسون الثلاثة يقاتلون لتجنب الهبوط، لذلك ستكون المواجهات أشد سخونة.

ويتذكر مسؤولو الاتحاد سيناريو و«كابوس» موسم 2007-2008 حيث كان «العميد» متصدراً، واحتاج الفريق إلى ثلاث نقاط أخرى في المباريات الثلاث الأخيرة للتتويج، وحصل على نقطتين فقط، ليتعادل مع الهلال في النقاط، برصيد 48 نقطة، وكانت أفضلية المواجهات المباشرة لمصلحة «الزعيم» الذي توج باللقب.

الاتحاد غائب عن عدم تحقيق لقب الدوري منذ 13 عاماً، وتحديداً في عام 2009، حيث تم تغيير ما لا يقل عن 20 مدرباً بعضهم أسماء رومانية لامعة في مجال التدريب، مثل فيكتور بيتسوركا ولازلو بولوني، وإذا نجح كوزمين فسوف يكسر القاعدة، ليكون أول روماني يتوج بلقب الدوري مع الاتحاد.