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الرياضي
نوير يخشى «الضغط» على منتخبات المونديال!
نوير يخشى «الضغط» على منتخبات المونديال!
26 مايو 2022 13:45

ماربيلا (د ب أ)
أعرب مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا عن تخوفه من خوض اللاعبين الكثير من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، التي تقام خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر المقبلين.
وانتقلت البطولة إلى موعدها الحالي بدلاً من إقامتها في شهري يونيو ويوليو، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في قطر خلال فصل الصيف، مما يعني تعديل مواعيد بطولات الدوري حتى لا تتعارض مع مواعيد المونديال.
وقال نوير (36 عاماً) حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ الذي شارك في كل نسخ كأس العالم وكأس أمم أوروبا منذ عام 2010: «أعتقد أن أجندة المباريات مزدحمة للغاية، هناك الكثير من الأسابيع التي يتخللها مباراتان للفرق، خاصة في أوروبا».
ويخوض نوير مع فريقه بايرن 15 مباراة في «البوندسليجا» قبل منتصف نوفمبر، وست مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس ألمانيا، ومباراة كأس السوبر الألماني، بجانب المشاركة مع منتخب ألمانيا في مباراتين بدوري الأمم الأوروبي في أواخر سبتمبر أمام المجر وإنجلترا.
وفي الإجمالي يخوض الفريق 26 مباراة خلال 15 أسبوعاً، بجانب أن موسم «البوندسليجا» لن يتوقف إلا قبل أسبوع واحد من المونديال.
وقد يستدعي هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني ستة من لاعبي بايرن ميونيخ خلال المونديال، ويأمل نوير ألا تتسبب أجندة المباريات المزدحمة في حدوث غيابات بسبب الإصابات خلال كأس العالم.
وأشار نوير خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا في معسكر تدريبي في إسبانيا استعداداً لدوري الأمم الأوروبي الشهر المقبل: «سيكون من المهم لكل الفرق أن يكون اللاعبون على أتم جاهزية خلال البطولة».
وأضاف: «الشيء الرائع في كأس العالم يتمثل في تواجد اللاعبين أصحاب الشهرة الواسعة بين الجماهير».

مانويل نوير
كأس العالم
مونديال 2022
منتخب ألمانيا
بايرن ميونيخ
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