الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
سان جيرمان يخوض 3 وديات في اليابان
سان جيرمان يخوض 3 وديات في اليابان
26 مايو 2022 13:33

طوكيو (أ ف ب)
سيخوض باريس سان جيرمان بطل فرنسا ثلاث مباريات ودية خلال جولته في اليابان المقررة خلال الصيف.
ويلتقي باريس سان جيرمان مع ماكاوساكي فرونتال الفائز بالدوري الياباني أربع مرات في السنوات الخمس الأخيرة في 20 يوليو على الملعب الأولمبي في طوكيو، قبل مواجهة أوراوا ريدز في سايتاما بعدها بثلاثة أيام.
وينهي فريق العاصمة الفرنسية جولته بلقاء جامبا أوساكا في أوساكا في 25 يوليو.
وهي المرة الأولى التي يقوم فيها سان جيرمان بجولة في اليابان منذ عام 1995.
ونجح سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الرائع كيليان مبابي، وجدد عقده معه حتى عام 2025 في ظل اهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان
اليابان
كيليان مبابي
آخر الأخبار
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
مالديني لا يمانع تجديد عقد «السلطان»!
الرياضي
مالديني لا يمانع تجديد عقد «السلطان»!
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©