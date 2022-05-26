سان جيرمان يخوض 3 وديات في اليابان

طوكيو (أ ف ب)

سيخوض باريس سان جيرمان بطل فرنسا ثلاث مباريات ودية خلال جولته في اليابان المقررة خلال الصيف.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ماكاوساكي فرونتال الفائز بالدوري الياباني أربع مرات في السنوات الخمس الأخيرة في 20 يوليو على الملعب الأولمبي في طوكيو، قبل مواجهة أوراوا ريدز في سايتاما بعدها بثلاثة أيام.

وينهي فريق العاصمة الفرنسية جولته بلقاء جامبا أوساكا في أوساكا في 25 يوليو.

وهي المرة الأولى التي يقوم فيها سان جيرمان بجولة في اليابان منذ عام 1995.

ونجح سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الرائع كيليان مبابي، وجدد عقده معه حتى عام 2025 في ظل اهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني.