القبض على 72 مشجعاً عقب «النهائي الأوروبي»

أمستردام (د ب أ)

أكدت الشرطة الهولندية مساء الأربعاء أنها ألقت القبض على 72 شخصاً في روتردام بعد وقوع أعمال شغب في صفوف جماهير فينورد على هامش المباراة التي خسرها الفريق أمام روما الإيطالي في تيرانا بهدف دون رد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وتعرض اثنان من أطقم الطوارئ لإصابات طفيفة، في الوقت الذي ذكرت فيه محطة «أن أو أس» التلفزيونية الهولندية أن أضرارا لحقت بحافلة وترام.

وقال متحدث بأسم الشرطة «دمار شديد» وقع في مناطق عديدة في روترادام، مشيراً إلى أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق الجماهير.

وأشارت وكالة أنباء «أيه أن بي» أن الجماهير الغاضبة لفينورد ألقت الألعاب النارية والحجارة والزجاجات والعبوات صوب الشرطة.