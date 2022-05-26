أوزيل يرغب في الدوري الإندونيسي!

جاكرتا (د ب أ)

أعرب الألماني مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي سابقاً عن رغبته في اللعب في الدوري الإندونيسي لكرة القدم عبر بوابة بالي يونايتد، مشيراً إلى إعجابه بالطقس الجيد وجمال الجزيرة.

وقال أوزيل في تصريحات صحفية من جاكرتا خلال ترويجه لخط ملابس محلي: «لازلت مرتبطاً بعقد مع فناربخشة وأشعر بالسعادة هناك».

وأضاف: «إذا سنحت لي فرصة اللعب في إندونيسيا سيكون عبر بوابة بالي يونايتد، الإجابة سهلة، الطقس جيد والجزيرة جميلة».

ولدى سؤاله عمن يتوقع فوزه بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ «السبت»، رجح أوزيل فوز النادي «الملكي».

وأشار: «كلاهما قدم موسماً مذهلاً، لكن بالتأكيد قلبي ودعمي لريال مدريد».

ودخل أوزيل في صدام مع المدرب المؤقت لفناربخشة، إسماعيل كارتال، لتتوقف مسيرته مع النادي التركي.

ورحل أوزيل عن ارسنال في يناير 2021، بعد ثمانية أعوام قضاها مع الفريق.