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الرياضي
نادال إلى «الثالث» في رولان جاروس
نادال إلى «الثالث» في رولان جاروس
26 مايو 2022 12:16

باريس (د ب أ)
سجل النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال فوزه الـ300 في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وتأهل إلى الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» بفوزه على الفرنسي كورنتن موتي في الدور الثاني.
وفاز نادال على موتي بثلاث مجموعات دون رد بنتيجة 6-3 و6-1 و6-4 في الدور الثاني.
ويتطلع نادال ملك الملاعب العشبية لحصد لقبه الثاني والعشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وتعزيز رقمه القياسي، بعد خسارته على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي العام الماضي.
ويلتقي نادال في الدور الثالث مع الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب.

رافاييل نادال
رولان جاروس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
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