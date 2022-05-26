سيلتا يكشف عن مدينته الرياضية الجديدة من دبي

مراد المصري (دبي)

كشف نادي آر سي سيلتا «سيلتا فيجو سابقاً»، عن المدينة الرياضية الخاصة به والجديدة تماماً التي سيتم تنفيذها على مدار السنوات المقبلة، وذلك خلال زيارة وفد النادي رفقة عدد من أبرز لاعبيه إلى دبي، الوجهة التي اختارها للكشف عن زيه الاحتياطي الجديد للموسم المقبل باللونين الأسود والذهبي.

جاء اللقاء الخاص الذي أقيم بحضور ماركو روكا مدير الاتصالات في النادي الإسباني، وكارلوس سالفادور المدير التجاري، رفقة النجمين ياجو أسباس وفران بيلتران، مع عدد من وسائل الإعلام في دبي، ليتم الكشف فيه عن المدينة الرياضية الجديد التي تحمل اسم «سيوداد ديبورتيفا دي أفوتيزا».

ويخطط النادي الذي يلعب في الدوري الإسباني، للدخول في مرحلته التالية من النمو، من خلال تقديم مجموعة محسّنة من الموارد وجميع الوظائف لمركز تدريب عالمي المستوى، للعمل على إعداد لاعبين جدد مع وضع نفسه ومنطقة فيجو على خريطة كرة القدم.

تحتل المدينة الرياضية الجديدة مساحة 237,000 متر مربع في بلد موس الجاليكية، خارج فيجو مباشرة، وتشمل تسعة ملاعب لكرة القدم «خمسة من العشب الطبيعي وأربعة من العشب الاصطناعي»، قاعة رياضية ضخمة متعددة الأغراض «أرينا»، مباني غرف تغيير الملابس، سكن لفرق الأكاديمية، صالة رياضية ومنطقة منتجع صحي.

إضافة للروابط المجتمعية، لعب مشجعو النادي دوراً رئيسياً في إنشاء المدينة الرياضية الجديدة، من خلال اختيار اسمها، حيث تم إرسال أكثر من 3500 اقتراح إلى النادي، وتم اتخاذ القرار النهائي لاختيار «سيوداد ديبورتيفا دي أفوتيزا»، بعد مشاركة أكثر من 15,000 مشجع في التصويت.

وقال كارلوس سالفادور المدير التجاري في النادي: إن هذا المركز الرياضي عالي الأداء يغطي أكثر من جميع احتياجات لاعبي كرة القدم المحترفين وفريق الشباب، حتى يتمكن النادي من النمو ومواصلة تحسين النتائج التي حققها في السنوات الأخيرة.

وأضاف: بما أن المصانع لديها خطوط إنتاج، فإن مديتنا الرياضية هي المكان الذي تم فيه إنشاء لاعبين جدد، من أجل تدعيم صفوف فريقنا الأول، هذه منشآت رائدة تضم جميع لاعبينا الشباب، وتسمح لنا بالنمو دون أدني شك في جودة وكمية الإنتاج.

التغيير في محيط النادي يمكن ملاحظته على الفور، بعد الانتقال من أربعة ملاعب في المدينة الرياضية الحالية «إيه مادروا» إلى تسعة ملاعب في «أفوتيزا»، لكن بالإضافة إلى زيادة الحجم والراحة، يخطط النادي لزيادة استدامته بعد هذه الخطوة، حيث يهدف إلى دمج الجمال الطبيعي في جاليسيا قدر الإمكان.

وأوضح ماركو روكا: إنه مكان فريد حيث ستلعب الطبيعة دوراً رائداً لتجعل تجربة زيارة أفوتيزا لا تُنسى بمجرد اكتمال المشروع، نريد أن تتعايش المدينة الرياضية مع الأنشطة الأخرى المصممة للمجتمع، ونأمل أن تكون مكاناً للناس للاستمتاع بالرياضة، وكذلك للترفيه والثقافة والتجارة والموسيقى.