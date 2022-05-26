350 طالباً في مهرجان الرجبي للصحة واللياقة



دبي (الاتحاد)



أسدل الستار على مهرجان الصحة واللياقة لطلبة المدارس التي نظمها اتحاد الرجبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دبي وأبوظبي والعين لطلاب الحلقة الأولى بحضور أكثر من 350 طالباً وطالبة من 15 مدرسة، وأظهر الطلاب والطالبات إمكانيات جيدة وظهر عدد كبير منهم بشكل مميز بإشراف مشرفي التطوير بالاتحاد الى جانب عدد من لاعبي المنتخب الوطني للرجال والسيدات ومعلمين ومعلمات التربية الرياضية بالمدارس.

ويأتي المهرجان بعد تفعيل التعاون المشترك بين الاتحاد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة في تكوين شخصية الطلبة وتنمية الروح الرياضية بداخلهم إلى جانب دورها في تنمية مهاراتهم الجسدية والذهنية.

وأشاد فيصل الزرعوني مستشار رئيس الاتحاد عضو مجلس الإدارة بالمهرجان وجهود الاتحاد، بعد توقفه عامين بسبب جائحة كورونا وتقدم بالتهنئة والشكر إلى كافة المدارس المشاركة والطلاب على الأداء المميز وشكر بنك HSBC لرعايته رياضة الرجبي بالدولة، وقال: «نعتبر هذه المهرجانات مرحلة مهمة جداً في نمو لعبة الرجبي في المجتمع الإماراتي ونتقدم بالشكر لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على التعاون الكبير بينه وبين الاتحاد وكذلك الشكر للاعبي المنتخب الوطني الذين حرصوا على التواجد ونقل خبرتهم للطلاب الأمر الذي يساهم في صقل مهارات الصغار واكسابهم تجارب ثرية تدعم بداية مشوارهم وتشكل لهم حافزا مهما».

وعبرت عنود البلوشي لاعبة المنتخب الوطني للسيدات عن سعادتها بتواجدها بين الطلبة خصوصًا أنها تعرفت على الرجبي من خلال إحدى المهرجانات التي ينظمها الاتحاد حينما كانت طالبة وقالت:«المهرجانات لها دور في رسم هدف استراتيجي طويل الأمد ليصبح الطالب مستقبلا بطلاً رياضيًا يمارس نمطا معينًا من الرياضة ونعتبر قدوة لهؤلاء الطلاب صغار السن لتحفيزهم على ممارسة الرياضة من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات كما يجب على اتحاد الرجبي وبقية الاتحادات الاهتمام بهذه الفئة وصناعتهم رياضيًا حيث وجود قاعدة من الرياضيين الصغار تساعد كثيرا في عملية التخطيط مستقبلاً حتى يتم انتقاء المتميزين منهم ليلتحقوا بالأندية المتخصصة».