رباعي «بارالمبية طوكيو» يتألق في «دولية» فزاع للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)



تألق 4 من نجوم دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة «طوكيو 2020» في اليوم الثاني لـ «دولية» فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي تقام بصالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي دبي موجهين إنذارا شديد اللهجة للمنافسين، بأنهم في قمة جاهزيتهم للوصول إلى منصات التتويج.

ونجح الماليزي شيالو الحاصل على ذهبية طوكيو الذي يشارك في «دولية فزاع» للمرة الرابعة في الفوز على الهندي كاران 2 / صفر ضمن مباريات الدور التمهيدي التي تقام بنظام دوري المجموعات، فيما حقق الياباني دياكي والذي حصل أيضا على «ذهبية طوكيو» على الكراسي المتحركة في الفوز على نظيره الأندونيسي اندريه بنتيجة 2/ صفر.

كما فاز الهندي بارمود صاحب ذهبية طوكيو على الكاميروني أزدوري 2 / صفر، بينما عبر كاى بطل هونج كونج الحاصل على فضية دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة نظيره الياباني يوهى 2/صفر أيضا.

وتؤكد البداية القوية للأبطال البارالمبيين المشاركين في الحدث مؤشرا بأن البطولة في مراحلها النهائية ستشهد تنافسا قويا من أجل الوصول إلى منصات التتويج في وجود منافسين أقوياء.

وأعرب البطل الماليزي شيالو عن سعادته بالتواجد في بطولة فزاع الدولية للمرة الرابعة، متطلعا إلى أن يحقق الذهبية الثالثة بعد حصوله على 3 ميداليات خلال مشاركاته الثلاث الماضية بواقع «ذهبيتين وفضية».

ووصف شيالو بطولة فزاع بأنها الأقوى في العالم حيث تستقطب الأبطال النخبة البارالمبيين من أصحاب الخبرات، مبينا أن الحدث بات محط أنظار «أصحاب الهمم» في العالم حيث يسعى اللاعبون لحجز مقاعدهم في الدورات البارالمبية عبر بوابته.

من ناحيتها أكدت البطلة المصرية شيماء عبد اللطيف أن بطولة فزاع من الأحداث المهمة في خريطة أصحاب الهمم العالمية، حيث يتواجد بها دائما الأبطال النخبة ونجوم العالم في اللعبة، وأشارت إلى انها تسعى في النسخة الحالية إلى تحسين تصنيفها الدولي حيث أنها تحتل المرتبة الخامسة عالميا من في التصنيف الأخير.