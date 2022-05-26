ابن ثعلوب يشيد بإنجاز «الجودو الذهبي»



أبوظبي (الاتحاد)



أهدى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إنجاز منتخب الجودو الذهبي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة إلى القيادة الرشيدة، والذي جاء استثماراً لرعاية للجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ودعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي،

وأشار إلى أن الفوز بالمركز الأول يعود إلى الجهود المشتركة والتخطيط السليم لاعتلاء قمة منتخبات الخليج للجودو، وأسهم في وضع اسم الإمارات على منصة التتويج في الترتيب العام.

وأضاف: حصد 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات وفضية وبرونزية، في المنافسات التي أقيمت بصالة الشيخ عبد الله الجابر بالكويت، محصلة الجهد الكبير في إعداد «الفريق الذهبي»، عقب الفوز بلقب البطولة العربية التي أقيمت في الأردن، والذي يمثل حافزاً لجودو الإمارات، خلال الفترة المقبلة التي تشهد المشاركة في بطولة تبليسي جراند سلام التي تقام في العاصمة الجورجية من 3 إلى 5 يونيو المقبل، بمشاركة 38 دولة، من بينها 4 دول عربية، تتمثل في منتخبات الإمارات والسعودية وتونس ولبنان، وتعقبها المشاركة في بطولة أولان باتار جراند سلام للجودو في منغوليا من 24 إلى 26 يونيو، تطلعاً إلى المشاركة الإيجابية في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى، التي تقام من 21 إلى 23 أكتوبر، وسط طموحات كبيرة، والتي تصب في الإعداد للأولمبياد، ضمن البرنامج المعد لإعداد منتخب الجودو الأول.

يذكر بأن بعثة الجودو التي شاركت في دورة الألعاب الخليجية، رأسها ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، وضمت محمد جاسم الأمين المساعد إدارياً، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد مسؤول المنتخب، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سلام خطاط عضو اللجنة الفنية، بجانب المدرب فيكتور سكتوروف لاعب المنتخب السابق، و7 لاعبين هم أحمد جاسم السميري في وزن تحت 60 كجم، وجور شغيلي تحت 66 كجم، وسعيد النقبي تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني تحت 81 كجم، ونور جزاري تحت 90 كجم، أرام ريان تحت 100 كجم، ومعروف حمدوف فوق 100.