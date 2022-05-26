الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ابن ثعلوب يشيد بإنجاز «الجودو الذهبي»
ابن ثعلوب يشيد بإنجاز «الجودو الذهبي»
26 مايو 2022 11:15

 
أبوظبي (الاتحاد)


أهدى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إنجاز منتخب الجودو الذهبي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة إلى القيادة الرشيدة، والذي جاء استثماراً لرعاية للجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ودعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي،
وأشار إلى أن الفوز بالمركز الأول يعود إلى الجهود المشتركة والتخطيط السليم لاعتلاء قمة منتخبات الخليج للجودو، وأسهم في وضع اسم الإمارات على منصة التتويج في الترتيب العام.
وأضاف: حصد 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات وفضية وبرونزية، في المنافسات التي أقيمت بصالة الشيخ عبد الله الجابر بالكويت، محصلة الجهد الكبير في إعداد «الفريق الذهبي»، عقب الفوز بلقب البطولة العربية التي أقيمت في الأردن، والذي يمثل حافزاً لجودو الإمارات، خلال الفترة المقبلة التي تشهد المشاركة في بطولة تبليسي جراند سلام التي تقام في العاصمة الجورجية من 3 إلى 5 يونيو المقبل، بمشاركة 38 دولة، من بينها 4 دول عربية، تتمثل في منتخبات الإمارات والسعودية وتونس ولبنان، وتعقبها المشاركة في بطولة أولان باتار جراند سلام للجودو في منغوليا من 24 إلى 26 يونيو، تطلعاً إلى المشاركة الإيجابية في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى، التي تقام من 21 إلى 23 أكتوبر، وسط طموحات كبيرة، والتي تصب في الإعداد للأولمبياد، ضمن البرنامج المعد لإعداد منتخب الجودو الأول.
يذكر بأن بعثة الجودو التي شاركت في دورة الألعاب الخليجية، رأسها ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، وضمت محمد جاسم الأمين المساعد إدارياً، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد مسؤول المنتخب، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سلام خطاط عضو اللجنة الفنية، بجانب المدرب فيكتور سكتوروف لاعب المنتخب السابق، و7 لاعبين هم أحمد جاسم السميري في وزن تحت 60 كجم، وجور شغيلي تحت 66 كجم، وسعيد النقبي تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني تحت 81 كجم، ونور جزاري تحت 90 كجم، أرام ريان تحت 100 كجم، ومعروف حمدوف فوق 100.

الإمارات
الكويت
دورة الألعاب الخليجية
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب الدرعي
آخر الأخبار
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
مالديني لا يمانع تجديد عقد «السلطان»!
الرياضي
مالديني لا يمانع تجديد عقد «السلطان»!
اليوم 15:23
3 أيام من التخفيضات الكبرى تنطلق في دبي اليوم
الاقتصادي
3 أيام من التخفيضات الكبرى تنطلق في دبي اليوم
اليوم 15:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©