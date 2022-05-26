التعادل يسيطر على الجولة الخامسة لـ «ماسترز الشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)



تعادل سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مع الهندي أباجيت جوبتا في الجولة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، ورفع رصيده إلى 4 نقاط من 5 جولات، بواقع 3 انتصارات وتعادلين.

افتتح الجولة المستشار حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي مستشار دائرة التسجيل العقاري، والذي أكد أن البطولة في تطور مستمر، مشيداً بدورها في تعميق العلاقات بين المشاركين، لما يسودها من الأجواء الأخوية والروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وتوجّه بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا.

وشهدت الجولة تعادل آخر على الطاولة الثانية في اللقاء الذي جمع التركي مصطفى يلماز ونظيره الروماني دانييل بوجدان، وتمكن بطل العالم للشطرنج السريع الموهوب الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف من الظفر بنقطة المباراة، على حساب منافسه الأذربيجاني ميسراتدين اسكندروف، وحقق الأرميني هايك مارتوروسيان فوزاً سهلاً على منافسه الروسي مكسيم جيكاييف، وتمكن الايراني أمين طبطبائي من تحقيق انتصار مهم على الاسباني دانيل يوفا، فيما تلقى بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف خسارته الأولى على يد منافسه الأستاذ الدولي الكبير الأرميني مانويل بيتروسيان.

وانفرد المصري محسن الجابري بصدارة بطولة التحدي المقامة على هامش الماسترز بـ «العلامة الكاملة» 5 نقاط، بعد فوزه في الجولة الخامسة على إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وانتهى اللقاء الماراثوني، والذي استمر لمدة 5 ساعات بين العراقي آكار صالح، والأردني أحمد الخطيب بالتعادل.

وحقق البريطاني تشارلز ستوري فوزاً صعباً على الباكستاني مرتضى علي، ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متساوياً مع إبراهيم سلطان وآكار صالح وليلى كوريدز، وتقاسم محمد سعيد اليليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة نقطة المباراة مع العراقي أحمد جمال، ليصبح في جعبة كل منهما 3.5 نقطة، وتمكنت الجورجية ليلى كوريدز من الفوز على حمد بدر الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.