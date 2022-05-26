العروبة ضحية «البداية المتأخرة»!



فيصل النقبي (الفجيرة)



دفع العروبة ثمن «البداية المتأخرة» للنتائج الإيجابية، ليهبط إلى مصاف أندية «الهواة»، وجاءت الخسارة أمام الظفرة 1-2 في «الجولة 26»، لتنهي علاقة الفريق بـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وبالنظر إلى إحصائيات العروبة، يجد أنه حصد 10 نقاط حتى «الجولة 21»، محصلة «فوز يتيم» على «صقور الإمارات» و7 تعادلات، ومنذ «الجولة 22» جمع 8 نقاط، من فوزين وتعادلين، إلا أن «المباراة الحاسمة» للبقاء أمام الظفرة، لم تكتب له النجاة من «شبح الهبوط».

وفي مشاركته الأولى في «المحترفين»، فاز العروبة على الإمارات ذهاباً وإياباً وبني ياس، والتعادل مع العين «مرتين»، وشباب الأهلي والنصر والوصل والشارقة والظفرة وخورفكان وعجمان، وخسر 14 مباراة، وسجل 25 هدفاً، واستقبل مرماه 57 هدفاً.

وتوجه فتحي العبيدي مدرب الفريق بالشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجماهير النادي على المجهود الكبير الذي قاموا خلال من أجل البقاء، رغم أن الفريق خسر مباراته الأخيرة.

وقال إنه فخور بروح القتال والإصرار من اللاعبين وتمسكهم بالأمل حتى النهاية، مشيداً بهذه الروح، رغم «ألم الهبوط»!

وأضاف: الهبوط ليس نهاية المطاف، والفريق قاتل ولعب جيداً وكان جديراً بالبقاء، ولكن في النهاية إنها كرة القدم، ولابد أن نرضخ لنتائجها المحزنة.